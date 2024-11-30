Вернидуб: Если цели нет - зачем тогда жить? Тогда лучше заканчивать работать тренером, лучше ходить на рыбалку, по грибы

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб оценил, сможет ли его команда побороться за бронзовые медали. Сейчас криворожане занимают четвертую строчку (до третьей - 4 очка).

- В этом сезоне вы сказали сакраментальную, как по мне, фразу: "То, что мы получили бронзу - это одно. Теперь мы должны ее сохранить - это очень трудная задача". Как вы сейчас, после игры с "Полесьем" чувствуете: может ли эта цель осуществиться?

- Зачем работать, тренироваться, если у тебя нет цели? Цель всегда есть, и я от своих слов не отказываюсь. Мне очень хотелось бы этого, но вы видите: тот чемпионат был непростой, а этот - еще веселее. Смотрите, сколько претендентов на эти места: "Динамо", "Александрия“, "Шахтер“ сейчас на 3-м.

Поэтому будет очень трудно, но мы готовы к этой борьбе. Также есть мы, есть "Полесье", есть "Карпаты". Посмотрите, что сейчас делает "Верес" - он уже 19 баллов набрал и очень мощно выглядит от игры к игре. Поэтому будет очень трудно, но надо к этому идти. Если у нас есть цель - то это всегда интересно. Если цели нет - зачем тогда жить? Тогда лучше заканчивать работать тренером, лучше ходить на рыбалку, по грибы, я не знаю, или еще что-то, быть дома.

Поэтому, я думаю, мы будем все делать для того, но, еще раз говорю: я же вам не просто так говорил, что завоевать бронзу можно, но отстоять ее - еще тяжелее. Будем делать для этого все. Я думаю, что чем дальше, как говорится, идет время, тем интереснее будет. Только закончились 15 туров - дальше еще целый круг, поэтому посмотрим, как мы подготовимся. У нас еще 2 игры на этот период - с "Черноморцем" на выезде 7 декабря, потом 14 декабря с "Карпатами". Давайте сначала закончим этот год, а потом уже будем думать, как готовиться.

Возможно, какие-то трансферы неплохие будут - я тоже на это очень рассчитываю. Возможно, кого-то снова придется выставлять... не выставлять, а продавать. Это нормально. Мы команда, мы для этого работаем. Я как тренер, они для этого работают и развиваются. Им также хочется где-то играть в гораздо лучших клубах европейских, зарабатывать намного больше. Поэтому никто этому мешать не будет - это я вам точно скажу. Потому что "Кривбасс" - это мы, а мы - это "Кривбасс". Поэтому только так, и никаких других моментов.