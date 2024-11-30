Проблемы с реализацией? Ашур высказался относительно поражения Полесья от Кривбасса

Главный тренер "Полесья" Имад Ашур на послематчевой пресс-конференции прокомментировал поражение от "Кривбасса" (1:3). Это был матч 15-го тура УПЛ.

- Очень тяжелая игра, как все видели. Тяжелая игра, тяжелое поле, и результат, который, конечно, всем трудно принять, но надо принять. Сегодня соперник создал достаточное количество моментов в ситуациях, где мы могли бы играть гораздо более пристально и сфокусировано, реализовали больше эпизодов.

Конечный результат всегда решают эпизоды. Те эпизоды, которые мы создавали в начале игры, которые мы не реализовали. К сожалению, вторая игра подряд, где у нас есть вопросы с реализацией - они так или иначе повлияли и на конечный результат, и на ход игры непосредственно.

- Мне нравится команда "Полесье", но не возникнут ли к вам вопросы, что такая затяжная серия - ничьи, потом проигрыш?

- Вопросы так или иначе возникнут. Мы же все абсолютно, кто вовлечен в жизнь клуба - тренерский штаб, игроки, болельщики, руководство - мы все хотим побед. Вопросы будут возникать, и от игры к игре мы анализируем те моменты, которые надо улучшать и которые мы можем улучшать сейчас, и на которые нам надо смотреть с точки зрения более долгосрочной перспективы.

В те моменты, когда не так много было вопросов, я неоднократно говорил о том, что мы сейчас к стабильности пока не готовы, потому что все равно сейчас идет переходный период, частью которого будут такие затяжные серии, возможно, моменты, когда нам надо вспомнить те слова, которые я говорил предварительно, вспомнить тот факт, что сейчас происходят и будут происходить еще изменения, и все же больше быть реалистами в этой ситуации.

- Извините, я не хотел ваше самолюбие задеть.

- Абсолютно вы этого не сделали, я просто отвечаю на вопрос, как чувствую.

- Игра была очень напряженная, очень эмоциональная. Во 2-м тайме возник эпизод - издалека было не видно. Как вы видите, что там был за эпизод, почему именно возник такой небольшой конфликт?

И второй вопрос. "Полесье" - команда, которая обратилась в УАФ по поводу судейства и все остальное. Как сегодня вы видели судейство? Ведь, кажется, сегодня было нормальное судейство.

- По первому вопросу - это был эмоциональный момент, который можно было предотвратить абсолютно точно. Но, опять же, как мы умеем понимать свои эмоции и как мы умеем их принимать - они потом уже определяют судьбу каждого эпизода: то ли какая-то дуэль, то ли такие моменты, к которым нам надо подходить с более холодной головой и не позволять себе лишних эмоций. С другой стороны мы понимаем, что в футболе без этого трудно, но на этот момент, возможно, это было точно лишним.

Второй вопрос я, с вашего позволения, не хочу комментировать. Мне кажется, слишком много было уже разных разговоров по этому поводу. Сегодня не думаю, что стоит этой темы касаться.

- Команда "Полесье" и "Кривбасс" - конкуренты за еврокубковые места. Как именно вы анализировали Твердохлеба? Но кажется, что немножечко недосмотрели в определенных моментах, и Егор сделал хет-трик. Как вы видите, в чем ошибка?

- Я не думаю, что виноваты конкретно в недооценке одного конкретного игрока. Эпизоды были разные. Уже конкретно надо говорить о том, кто отвечал непосредственно за Твердохлеба в этих эпизодах. По поводу его личных качеств точно не было каких-то сюрпризов. Можно только отметить, что сегодня в тех ситуациях, где надо было сделать все, чтобы повлиять на результат, он это сделал по максимуму. Сегодня да, прошлая игра была другой. Каждая игра - это новое путешествие, новое представление, что-то новое. Сегодня можно констатировать, что один игрок имел огромное влияние именно на результат игры.