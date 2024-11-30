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Шандрук: Перед нами стоит задача – избежать борьбы за выживание. Все, что выше – будем считать успехом
Тренер прокомментировал викторию над ЛНЗ
Фото: УПЛ
Наставник ровенского "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после победного для "красно-черных" матча в Черкассах.
"Приятно побеждать на выезде. Мы продолжили свою беспроигрышную серию. Я благодарен своей команде. Доволен тем, как ребята отработали на поле.
Футбол – это игра на ошибках. Не всегда можно контролировать ход всех событий на поле. Не хочу комментировать ошибки соперника. Буду говорить о своей команде, которая сегодня вышла, очень хотела победить и победила”.
“Седьмое место в турнирной таблице? Мы не хватаем звезд с неба. Понимаем, где мы сейчас. Понимаем, что строим новую команду. И перед нами стоит четкая задача – избежать борьбы за выживание и переходные матчи. Все, что выше – будем считать успехом. Сейчас команда с этим справляется. Я вижу прогресс. Важно, чтобы мы и дальше так прогрессировали от игры к игре.
Сегодня не вышел на замену Марко Мрвальевич. Это связано с ходом событий на поле. Плюс есть тренировочный процесс. Мы внимательно следим за всеми и даем игровое время тем, кто готов помочь команде в конкретном матче на 100%”, – отметил тренер.
7 декабря "Верес" сыграет на выезде против "Карпат".
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