Шандрук: Перед нами стоит задача – избежать борьбы за выживание. Все, что выше – будем считать успехом

Наставник ровенского "Вереса" Олег Шандрук поделился эмоциями после победного для "красно-черных" матча в Черкассах.

"Приятно побеждать на выезде. Мы продолжили свою беспроигрышную серию. Я благодарен своей команде. Доволен тем, как ребята отработали на поле. Футбол – это игра на ошибках. Не всегда можно контролировать ход всех событий на поле. Не хочу комментировать ошибки соперника. Буду говорить о своей команде, которая сегодня вышла, очень хотела победить и победила”.

“Седьмое место в турнирной таблице? Мы не хватаем звезд с неба. Понимаем, где мы сейчас. Понимаем, что строим новую команду. И перед нами стоит четкая задача – избежать борьбы за выживание и переходные матчи. Все, что выше – будем считать успехом. Сейчас команда с этим справляется. Я вижу прогресс. Важно, чтобы мы и дальше так прогрессировали от игры к игре. Сегодня не вышел на замену Марко Мрвальевич. Это связано с ходом событий на поле. Плюс есть тренировочный процесс. Мы внимательно следим за всеми и даем игровое время тем, кто готов помочь команде в конкретном матче на 100%”, – отметил тренер.

7 декабря "Верес" сыграет на выезде против "Карпат".