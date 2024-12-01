Первак: Ничья – справедливый результат. В перерыве я сказал, что нам нечего терять, нужно бежать вперед

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями после домашнего матча 15-го тура УПЛ, в котором "аисты" вырвали ничью на последних секундах (1:1).

“Игра получилась боевой, настоящее дерби. В течение матча было много борьбы, это привело к желтым карточкам. Мы выиграли много единоборств, много и проиграли. Если бы мы проиграли, то было бы несправедливо. Ничья – это справедливый результат, а для команды это будет позитивом, ведь проигрывали почти целый тайм. В перерыве в раздевалке я сказал, что нам уже нечего терять, нужно бежать вперед и забивать".

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"Самым главным считаю то, что проявили характер и смогли забить, поэтому мы очень рады как положительному результату, так и забитому голу. Не могу сказать, что к концу первого тайма футболисты уже были расслабленными. Да, может где-то недоигрывают, но это все опыт, которого у нас не так много. Я, как тренер, должен влиять на ум футболистов, пытаюсь это делать, но не всегда получается”, – сообщил тренер.

7 декабря столичный коллектив будет принимать ЛНЗ.