  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Первак: Ничья – справедливый результат. В перерыве я сказал, что нам нечего терять, нужно бежать вперед
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Первак: Ничья – справедливый результат. В перерыве я сказал, что нам нечего терять, нужно бежать вперед

Премьер-лига

Наставник дебютанта чемпионата прокомментировал результат с Оболонью

Первак: Ничья – справедливый результат. В перерыве я сказал, что нам нечего терять, нужно бежать вперед

Фото: fcnyva.com

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак поделился впечатлениями после домашнего матча 15-го тура УПЛ, в котором "аисты" вырвали ничью на последних секундах (1:1).

“Игра получилась боевой, настоящее дерби. В течение матча было много борьбы, это привело к желтым карточкам. Мы выиграли много единоборств, много и проиграли. Если бы мы проиграли, то было бы несправедливо. Ничья – это справедливый результат, а для команды это будет позитивом, ведь проигрывали почти целый тайм. В перерыве в раздевалке я сказал, что нам уже нечего терять, нужно бежать вперед и забивать".

Читайте такжеПервак: Бойцовские качества на футбольном поле еще никто не отменял

"Самым главным считаю то, что проявили характер и смогли забить, поэтому мы очень рады как положительному результату, так и забитому голу. Не могу сказать, что к концу первого тайма футболисты уже были расслабленными. Да, может где-то недоигрывают, но это все опыт, которого у нас не так много. Я, как тренер, должен влиять на ум футболистов, пытаюсь это делать, но не всегда получается”, – сообщил тренер.

7 декабря столичный коллектив будет принимать ЛНЗ.

По теме
yellow-arrow
Шахтер – Рух. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ
yellow-arrow
Шандрук: Перед нами стоит задача – избежать борьбы за выживание. Все, что выше – будем считать успехом
yellow-arrow
Проблемы с реализацией? Ашур высказался относительно поражения Полесья от Кривбасса
Виталий Первак Левый берег (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Лівий Берег
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости