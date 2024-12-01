Шищенко: Досадно на последних секундах терять победу. Последний угловой, где-то не доиграли

Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал ничью с "Левым Берегом" (1:1) в 15-м туре УПЛ.

“Очень досадно на последних секундах терять победу. Но это футбол, тем он и интересен, что непредсказуем. Такие моменты бывают в футболе. Я благодарен ребятам за отношение, за игру, за то, что мы договаривались.

Мы знали, какая будет игра – больше такая в единоборствах, в борьбе. Надо было выигрывать эту борьбу. Мы где-то были лучше соперника в этом, но не смогли добиться победы”.