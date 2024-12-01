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Шищенко: Досадно на последних секундах терять победу. Последний угловой, где-то не доиграли
Наставник пивоваров – о поединке аутсайдеров
Фото - Оболонь
Главный тренер "Оболони" Сергей Шищенко прокомментировал ничью с "Левым Берегом" (1:1) в 15-м туре УПЛ.
“Очень досадно на последних секундах терять победу. Но это футбол, тем он и интересен, что непредсказуем. Такие моменты бывают в футболе. Я благодарен ребятам за отношение, за игру, за то, что мы договаривались.
Мы знали, какая будет игра – больше такая в единоборствах, в борьбе. Надо было выигрывать эту борьбу. Мы где-то были лучше соперника в этом, но не смогли добиться победы”.
[Об отмененном голе] “Я потом посмотрел – там была рука. После руки забитый гол – это отмена гола, поэтому здесь рефери и на ВАР, а затем главный арбитр очень четко разобрались. Так что нет вопросов к этому моменту.
Думали, что и у нас будут моменты и отрабатывали, как мы действуем в обороне. Последний угловой, где-то не доиграли”, – отметил тренер.
8 декабря "пивовары" будут играть в Коваливке.
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