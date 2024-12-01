Вратарь Левого Берега: Результат давил. Хорошо, что не проиграли и не провалились еще глубже в психологическую яму

Голкипер "Левого Берега" Максим Механив поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:1).

“В случае с голом решение далеко выходить из ворот было ошибочным. Шла высокая подача, я думал, что успею, но передо мной сыграл соперник. Наверное, нужно было оставаться в воротах. Но этот момент я обязательно посмотрю и разберу ошибку. В этом матче результат давил как на нас, так и на "Оболонь", это была важная игра для обеих команд. Отлично, что мы не проиграли и не провалились еще глубже в психологическую яму”.