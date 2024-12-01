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Вратарь Левого Берега: Результат давил. Хорошо, что не проиграли и не провалились еще глубже в психологическую яму
Футболист аистов подвел итоги поединка между конкурентами
instagram.com/fc_liviybereh
Голкипер "Левого Берега" Максим Механив поделился впечатлениями от домашнего матча 15-го тура УПЛ с "Оболонью" (1:1).
“В случае с голом решение далеко выходить из ворот было ошибочным. Шла высокая подача, я думал, что успею, но передо мной сыграл соперник. Наверное, нужно было оставаться в воротах. Но этот момент я обязательно посмотрю и разберу ошибку. В этом матче результат давил как на нас, так и на "Оболонь", это была важная игра для обеих команд. Отлично, что мы не проиграли и не провалились еще глубже в психологическую яму”.
“Хотел бы поблагодарить своих игроков за то, что выручили меня в конце матча, забив мяч. Во время перерыва в раздевалке тренер сказал, что ничего страшного у нас есть еще 45 минут, чтобы перевернуть игру. В конце матча уже было нечего терять, это были последние секунды, поэтому решил бежать к воротам "Оболони" и помогать, чем смогу", – сказал вратарь.
"Аисты" набрали 10 очков и остаются на 14-й позиции.
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