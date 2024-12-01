Источник назвал единственную команду УПЛ без премиальных. Также у футболистов задержка зарплаты

Одесский "Черноморец" – единственный коллектив Премьер-лиги, выступающий без премиальных. Кроме того, перед игроками накапливаются долги из-за невыплаты зарплаты. Пока что речь идет о задержках на 2 месяца.

Источник сообщает, что первую в сезоне премию "моряки" могли получить от руководства другого клуба. В частности, в случае положительного результата в матче против столичного "Динамо" представители донецкого "Шахтера" обещали "вознаграждение".

"Черно-синие" занимают 13 место в таблице (12 очков).