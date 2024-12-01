Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник назвал единственную команду УПЛ без премиальных. Также у футболистов задержка зарплаты
Впрочем, финансовыми проблемами сейчас вряд ли можно удивить
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Одесский "Черноморец" – единственный коллектив Премьер-лиги, выступающий без премиальных. Кроме того, перед игроками накапливаются долги из-за невыплаты зарплаты. Пока что речь идет о задержках на 2 месяца.
Источник сообщает, что первую в сезоне премию "моряки" могли получить от руководства другого клуба. В частности, в случае положительного результата в матче против столичного "Динамо" представители донецкого "Шахтера" обещали "вознаграждение".
"Черно-синие" занимают 13 место в таблице (12 очков).
Популярное сейчас
- Первый гол за 5 лет. В Польше забил бывший игрок Динамо и Карпат
- "Ему доносят неправильную информацию". Поворознюк обратился к Шевченко относительно стадиона Ингульца
- УПЛ. Кривбасс - Полесье 3:1. Хет-трик Твердохлиба поднимает Кривой Рог на четвертое место
- Владимир Шаран - об амбициозном участнике УПЛ: Собрали игроков, а команды нет
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Верес набирает ход, Левый Берег сбрасывает Оболонь в зону вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25