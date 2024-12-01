Первак: Были стыки, подкаты, сплошная борьба, карточек много. Главное, что судейство не влияет на результат

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с "Оболонью" (1:1) в 15-м туре УПЛ.

“Мы очень счастливы, что забили гол. Была очень боевая игра. Это понятно, потому что обе команды в нижней части таблицы, было много борьбы, моментов мало. Пропустили гол – там ошибка, это всем понятно. Вырвали на последних секундах ничью только на характере и большом желании. Ребята нервничали. Опыта у нас немного, но боролись, старались. Никто не хотел проигрывать. Тарануха наших защитников обыгрывал всегда".

[О награде Механива как лучшего игрока месяца в команде] Мы все суеверные. Только увидел, что вратарю дают награду… Подумал о своем – оно так и вышло”.