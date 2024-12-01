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Первак: Были стыки, подкаты, сплошная борьба, карточек много. Главное, что судейство не влияет на результат
Наставник аистов – о встрече с пивоварами
Фото: ФК Лівий берег
Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с "Оболонью" (1:1) в 15-м туре УПЛ.
“Мы очень счастливы, что забили гол. Была очень боевая игра. Это понятно, потому что обе команды в нижней части таблицы, было много борьбы, моментов мало. Пропустили гол – там ошибка, это всем понятно. Вырвали на последних секундах ничью только на характере и большом желании. Ребята нервничали. Опыта у нас немного, но боролись, старались. Никто не хотел проигрывать. Тарануха наших защитников обыгрывал всегда".
[О награде Механива как лучшего игрока месяца в команде] Мы все суеверные. Только увидел, что вратарю дают награду… Подумал о своем – оно так и вышло”.
[О выступлении в 1-м круге] "Итог отрицательный. Хотелось, чтобы очков было больше. У нас есть много желания, но опыта нет. Еще 2 игры должны по максимуму выжимать. У нас есть одна домашняя игра с ЛНЗ – это хорошая команда, техническая, играет в футбол. А нам уже отступать некуда.
Были стыки, подкаты, сплошная борьба. Понятно, что там будет карточек много. Главное, что судейство не влияет на результат”, – сказал Первак.
Поединок против черкасского коллектива состоится 7 декабря.
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