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Первак: Были стыки, подкаты, сплошная борьба, карточек много. Главное, что судейство не влияет на результат

Премьер-лига
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Наставник аистов – о встрече с пивоварами

Первак: Были стыки, подкаты, сплошная борьба, карточек много. Главное, что судейство не влияет на результат

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Главный тренер "Левого Берега" Виталий Первак прокомментировал ничью с "Оболонью" (1:1) в 15-м туре УПЛ.

“Мы очень счастливы, что забили гол. Была очень боевая игра. Это понятно, потому что обе команды в нижней части таблицы, было много борьбы, моментов мало. Пропустили гол – там ошибка, это всем понятно. Вырвали на последних секундах ничью только на характере и большом желании. Ребята нервничали. Опыта у нас немного, но боролись, старались. Никто не хотел проигрывать. Тарануха наших защитников обыгрывал всегда".

[О награде Механива как лучшего игрока месяца в команде] Мы все суеверные. Только увидел, что вратарю дают награду… Подумал о своем – оно так и вышло”.

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[О выступлении в 1-м круге] "Итог отрицательный. Хотелось, чтобы очков было больше. У нас есть много желания, но опыта нет. Еще 2 игры должны по максимуму выжимать. У нас есть одна домашняя игра с ЛНЗ – это хорошая команда, техническая, играет в футбол. А нам уже отступать некуда.

Были стыки, подкаты, сплошная борьба. Понятно, что там будет карточек много. Главное, что судейство не влияет на результат”, – сказал Первак.

Поединок против черкасского коллектива состоится 7 декабря.

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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