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Шандрук: Сейчас не можем позволить определенное количество игроков стабильно высокого уровня

Премьер-лига
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Тренер команды – о стиле игры и кадровом вопросе

Шандрук: Сейчас не можем позволить определенное количество игроков стабильно высокого уровня

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Олег Шандрук прокомментировал концовку победной встречи против ЛНЗ (2:1) и специфику подбора футболистов.

“Хотел бы отметить дебют в основном составе Даниила Чечера. Еще есть над чем работать. Но он парень с правильным отношением к тренировочному процессу.

Мы играем в энергозатратный футбол. Но реалии современного футбола таковы, что при любой стратегии и тактической схеме нужно выдерживать 90 минут в очень интенсивном темпе. В последние 10 минут мы слишком прижались к своим воротам. Соперник заставлял, и мы сами начали играть по счету. Не хватило этих 10 минут агрессии на чужой половине поля”.

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“Сейчас мы не можем позволить себе определенное количество игроков стабильно высокого уровня. Мы ищем баланс. Ищем игроков, которые на нескольких позициях могут сыграть. Как Гио Куция, Руслан Степанюк. Поэтому, даже сделав замены, мы не ломаем структуру своей игры, а пытаемся ее усовершенствовать. Пытаемся соблюдать ту тактическую схему, которая дает нам результат и в которой мы можем развивать игроков”, – подчеркнул тренер.

После победы "Верес" поднялся на седьмую ступеньку.

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Источник назвал единственную команду УПЛ без премиальных. Также у футболистов задержка зарплаты
Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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