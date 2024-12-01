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Шандрук: Сейчас не можем позволить определенное количество игроков стабильно высокого уровня
Тренер команды – о стиле игры и кадровом вопросе
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Олег Шандрук прокомментировал концовку победной встречи против ЛНЗ (2:1) и специфику подбора футболистов.
“Хотел бы отметить дебют в основном составе Даниила Чечера. Еще есть над чем работать. Но он парень с правильным отношением к тренировочному процессу.
Мы играем в энергозатратный футбол. Но реалии современного футбола таковы, что при любой стратегии и тактической схеме нужно выдерживать 90 минут в очень интенсивном темпе. В последние 10 минут мы слишком прижались к своим воротам. Соперник заставлял, и мы сами начали играть по счету. Не хватило этих 10 минут агрессии на чужой половине поля”.
“Сейчас мы не можем позволить себе определенное количество игроков стабильно высокого уровня. Мы ищем баланс. Ищем игроков, которые на нескольких позициях могут сыграть. Как Гио Куция, Руслан Степанюк. Поэтому, даже сделав замены, мы не ломаем структуру своей игры, а пытаемся ее усовершенствовать. Пытаемся соблюдать ту тактическую схему, которая дает нам результат и в которой мы можем развивать игроков”, – подчеркнул тренер.
После победы "Верес" поднялся на седьмую ступеньку.
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