Шандрук: Сейчас не можем позволить определенное количество игроков стабильно высокого уровня

Олег Шандрук прокомментировал концовку победной встречи против ЛНЗ (2:1) и специфику подбора футболистов.

“Хотел бы отметить дебют в основном составе Даниила Чечера. Еще есть над чем работать. Но он парень с правильным отношением к тренировочному процессу.

Мы играем в энергозатратный футбол. Но реалии современного футбола таковы, что при любой стратегии и тактической схеме нужно выдерживать 90 минут в очень интенсивном темпе. В последние 10 минут мы слишком прижались к своим воротам. Соперник заставлял, и мы сами начали играть по счету. Не хватило этих 10 минут агрессии на чужой половине поля”.