Луан: Мы не проигрываем 10 матчей подряд. Такой темп держать непросто

Бразильский атакующий полузащитник ровенского "Вереса" Луан Кампос, оформивший в Черкассах дубль, прокомментировал игру против ЛНЗ.

“Я очень счастлив, что сумел своими двумя мячами помочь команде победить. Сейчас нам очень важно хорошо восстановиться: физически и психологически. Потому что впереди такая же непростая выездная игра во Львове.

В перерыве мы проанализировали плюсы и минусы своей игры в первом тайме. Понимали, что нужно улучшить. Важны также замены, которые помогли получить победный результат. Да, были ошибки в работе с мячом. Но тренеры акцентировали внимание на том, чтобы играть в свой футбол и таким образом пытаться получить результат”.