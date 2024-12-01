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Луан: Мы не проигрываем 10 матчей подряд. Такой темп держать непросто

Премьер-лига
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Луан: Мы не проигрываем 10 матчей подряд. Такой темп держать непросто

Фото: НК Верес

Новина українською

Бразильский атакующий полузащитник ровенского "Вереса" Луан Кампос, оформивший в Черкассах дубль, прокомментировал игру против ЛНЗ.

“Я очень счастлив, что сумел своими двумя мячами помочь команде победить. Сейчас нам очень важно хорошо восстановиться: физически и психологически. Потому что впереди такая же непростая выездная игра во Львове.

В перерыве мы проанализировали плюсы и минусы своей игры в первом тайме. Понимали, что нужно улучшить. Важны также замены, которые помогли получить победный результат. Да, были ошибки в работе с мячом. Но тренеры акцентировали внимание на том, чтобы играть в свой футбол и таким образом пытаться получить результат”.

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“Мы не проигрываем 10 матчей подряд. Такой темп удерживать непросто. Но мы много работаем над психологией внутри коллектива. Всегда стараемся быть собранными и сконцентрированными на игре. Важно правильно восстанавливаться, чтобы продолжать эту беспроигрышную серию и на мажорной ноте завершить первую часть сезона”, – заявил футболист.

В активе 22-летнего форварда 4 гола и 1 ассист в 14 турах. Еще дважды Луан отличился в двух встречах в рамках Кубка Украины.

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Верес (Ровно) Луан Кампос
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Источник:
Верес
Опубликовал: Александр Симченко
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