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Луан: Мы не проигрываем 10 матчей подряд. Такой темп держать непросто
Легионер народной команды – о гостевой виктории
Фото: НК Верес
Бразильский атакующий полузащитник ровенского "Вереса" Луан Кампос, оформивший в Черкассах дубль, прокомментировал игру против ЛНЗ.
“Я очень счастлив, что сумел своими двумя мячами помочь команде победить. Сейчас нам очень важно хорошо восстановиться: физически и психологически. Потому что впереди такая же непростая выездная игра во Львове.
В перерыве мы проанализировали плюсы и минусы своей игры в первом тайме. Понимали, что нужно улучшить. Важны также замены, которые помогли получить победный результат. Да, были ошибки в работе с мячом. Но тренеры акцентировали внимание на том, чтобы играть в свой футбол и таким образом пытаться получить результат”.
“Мы не проигрываем 10 матчей подряд. Такой темп удерживать непросто. Но мы много работаем над психологией внутри коллектива. Всегда стараемся быть собранными и сконцентрированными на игре. Важно правильно восстанавливаться, чтобы продолжать эту беспроигрышную серию и на мажорной ноте завершить первую часть сезона”, – заявил футболист.
В активе 22-летнего форварда 4 гола и 1 ассист в 14 турах. Еще дважды Луан отличился в двух встречах в рамках Кубка Украины.
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