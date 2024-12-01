Шищенко: Борьба впереди, мы все еще в игре. Очень много матчей еще

Сергей Шищенко прокомментировал ничью с конкурентом (1:1).

“Будем анализировать, двигаться вперед, уже надо забывать эту игру, потому что есть еще 2 игры в первой части чемпионата. Я считаю, что борьба впереди, мы все еще в игре, потому что очень много матчей еще, очень много будет эмоций – и хороших, и не очень.

Отлично, что Валерий Дубко забил, потому что на тренировках много нарабатываем на стандартах, поэтому он тоже одна из фигур, работающая над тем, чтобы забивать мячи со стандартов. Поэтому я очень рад, что так вышло. Благодарен ему, что он доиграл до конца в этом моменте”.