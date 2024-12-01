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Шищенко: Борьба впереди, мы все еще в игре. Очень много матчей еще
Наставник пивоваров настроен оптимистично
Фото: Оболонь
Сергей Шищенко прокомментировал ничью с конкурентом (1:1).
“Будем анализировать, двигаться вперед, уже надо забывать эту игру, потому что есть еще 2 игры в первой части чемпионата. Я считаю, что борьба впереди, мы все еще в игре, потому что очень много матчей еще, очень много будет эмоций – и хороших, и не очень.
Отлично, что Валерий Дубко забил, потому что на тренировках много нарабатываем на стандартах, поэтому он тоже одна из фигур, работающая над тем, чтобы забивать мячи со стандартов. Поэтому я очень рад, что так вышло. Благодарен ему, что он доиграл до конца в этом моменте”.
"Я понимаю эмоции как с нашей стороны, так и эмоции игроков "Левого Берега", потому что все понимали, что это матч за 6 очков, сразу отрывались или мы, или "Левый Берег". Потому такие эмоции были. Я говорил ребятам перед игрой, что очень тяжелая игра будет – так и произошло”, – отметил тренер.
Следующий тур “Оболонь” будет играть с “Колосом” на выезде.
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