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Первак: Довольны добытым очком, сумели спастись от поражения. Очень тяжело даются забитые мячи

Премьер-лига

Тренер аистов – о спасении в компенсированное время

Первак: Довольны добытым очком, сумели спастись от поражения. Очень тяжело даются забитые мячи

Фото: ФК Лівий берег

Новина українською

Наставник хозяев Виталий Первак рассказал, что помогло его подопечным избежать поражения в конце поединка.

“Встречались соседи по турнирной таблице. В таких случаях на кону 6 очков. Это как раз тот случай, когда никто не хотел уступать. Соперничество шло на встречных курсах, было много борьбы.

У нас возникли проблемы не только с завершением атак, есть вопросы и к стоперам, игрокам средней линии. Приходится констатировать, что подопечные не всегда соблюдали ту установку, которую мы планировали”.

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“Мы очень довольны добытым очком. Сыграли под занавес поединка на характере и сумели спастись от поражения. Нам очень тяжело даются забитые мячи. Вот и сегодня отличился не нападающий, а защитник после розыгрыша стандартного положения. Учитывая ход событий в противостоянии, ничья – положительный итог. Но работы непочатый край”, – сказал Первак.

Сейчас "Левый Берег" занимает в УПЛ 14 место (10 очков).

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Виталий Первак Левый берег (Киев)
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Симченко
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