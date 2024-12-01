Первак: Довольны добытым очком, сумели спастись от поражения. Очень тяжело даются забитые мячи

Наставник хозяев Виталий Первак рассказал, что помогло его подопечным избежать поражения в конце поединка.

“Встречались соседи по турнирной таблице. В таких случаях на кону 6 очков. Это как раз тот случай, когда никто не хотел уступать. Соперничество шло на встречных курсах, было много борьбы.

У нас возникли проблемы не только с завершением атак, есть вопросы и к стоперам, игрокам средней линии. Приходится констатировать, что подопечные не всегда соблюдали ту установку, которую мы планировали”.