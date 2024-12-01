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Первак: Довольны добытым очком, сумели спастись от поражения. Очень тяжело даются забитые мячи
Тренер аистов – о спасении в компенсированное время
Фото: ФК Лівий берег
Наставник хозяев Виталий Первак рассказал, что помогло его подопечным избежать поражения в конце поединка.
“Встречались соседи по турнирной таблице. В таких случаях на кону 6 очков. Это как раз тот случай, когда никто не хотел уступать. Соперничество шло на встречных курсах, было много борьбы.
У нас возникли проблемы не только с завершением атак, есть вопросы и к стоперам, игрокам средней линии. Приходится констатировать, что подопечные не всегда соблюдали ту установку, которую мы планировали”.
“Мы очень довольны добытым очком. Сыграли под занавес поединка на характере и сумели спастись от поражения. Нам очень тяжело даются забитые мячи. Вот и сегодня отличился не нападающий, а защитник после розыгрыша стандартного положения. Учитывая ход событий в противостоянии, ничья – положительный итог. Но работы непочатый край”, – сказал Первак.
Сейчас "Левый Берег" занимает в УПЛ 14 место (10 очков).
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