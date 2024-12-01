Александрия – Черноморец: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

1 декабря "Александрия" дома завершает первый круг УПЛ 2024/25. Подопечные Руслана Ротаня будут принимать "Черноморец".

Перед этим поединком мы предлагаем освежить в памяти футболистов, выступавших в этих коллективах. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.