Колос – Динамо: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

В первый день зимы, 1 декабря, "Колос" дома будет принимать киевское "Динамо".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших в этих коллективах футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.