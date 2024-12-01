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Колос – Динамо: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

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Колос – Динамо: вспомните игроков, выступавших за эти команды? Квиз от UA-Футбол

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В первый день зимы, 1 декабря, "Колос" дома будет принимать киевское "Динамо".

Перед этим матчем мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших в этих коллективах футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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