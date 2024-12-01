Александрия – Черноморец. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Команды, решающие разные турнирные задачи, сойдутся в битве на стадионе "Ника". "Александрия" точно является претендентом на попадание в еврокубки, боимся пока приписывать их к претендентам на чемпионство. А "Черноморец" ведет борьбу за выживание в УПЛ. Фаворит здесь очевиден, впрочем, в футболе бывает все.

Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени в воскресенье, 1 декабря.

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Украинская Премьер-лига. 15-й тур.

1 декабря. 13:00. Александрия. «Ника»

Главный судья: Александр Омельченко (Славянск)

Трансляция: УПЛ ТВ

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