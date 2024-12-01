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Без главной звезды. Александрия – Черноморец: стартовые составы команд
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ФК Полісся
В матче 15 тура чемпионата Украины "Александрия" дома встретится с "Черноморцем". Главные тренеры команд выбрали стартовые составы на этот поединок.
- "Александрия": Ермаков – Кравченко, Кампос, Шабанов, Мартынюк – Ковалец, Ващенко, Мышнев – Безерра, Филиппов, Беляев.
- Запасные: Макаренко, Н. Шевченко, Костышин, Кулаков, Логинов, Плакса, Скорко, Копина, А. Козак, Шостак, Малько, Погорилый.
- "Черноморец": Рудько – Бутко, Лацабидзе, Скиба, Кисиль – Белошевский – Попов, Сигеев, Шпорн, Петряк – Хобленко.
- Запасные: Аниагбосо, Вичный, Арсич, Кайо, Ермаков, Габелок, Пшеничнюк, Васильев, Удод, Янаков, Жаржу.
Отметим, что “Александрия” сегодня сыграет без опорного полузащитника Ивана Калюжного, который пропустит этот поединок из-за дисквалификации.
Перед этим поединком "горожане" находятся на втором месте УПЛ. "Черноморец" идет в зоне переходных матчей – на 13 позиции.
Старт встречи запланирован на 13:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию противостояния.
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