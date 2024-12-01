Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Воскресный игровой день в чемпионате Украины очным противостоянием будут закрывать донецкий "Шахтер" и львовский "Рух". Поединок пройдет на номинально домашнем стадионе для обеих сторон - "Арене Львов". "Горняки" Марино Пушича идут среди лидеров турнирной таблицы, а подопечные Виталия Пономарева располагаются на пересечении верхней и нижней частей турнирной таблицы.

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УПЛ, сезон 2024/25. 15-й тур

"Шахтер" - "Рух"

1 декабря, 18:00. Львов, "Арена Львов"

Главный арбитр: Виктор Копиевский

Трансляция: УПЛ ТВ

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