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Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига

Шахтер - Рух: Смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.12.24 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Шахтер - Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Воскресный игровой день в чемпионате Украины очным противостоянием будут закрывать донецкий "Шахтер" и львовский "Рух". Поединок пройдет на номинально домашнем стадионе для обеих сторон - "Арене Львов". "Горняки" Марино Пушича идут среди лидеров турнирной таблицы, а подопечные Виталия Пономарева располагаются на пересечении верхней и нижней частей турнирной таблицы.

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УПЛ, сезон 2024/25. 15-й тур
"Шахтер" - "Рух"
1 декабря, 18:00. Львов, "Арена Львов"
Главный арбитр: Виктор Копиевский

Трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Журба
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