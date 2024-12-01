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Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Киевляне возвращаются к чемпионату после провала в ЛЕ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Колос" и "Динамо" встретятся в матче 15 тура чемпионата Украины. В четверг подопечные Шовковского снова проиграли в Лиге Европы, и теперь будут пытаться реабилитироваться во внутреннем первенстве. Пока они держат лидерство в турнирной таблице.
В прошлом сезоне коваливцы отобрали очки у "Динамо" дома. Удастся ли им сделать это на этот раз?
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Чемпионат Украины, 15 тур
1 декабря, 15:30. "Стадион Колос" (Коваливка)
Главный арбитр: Роман Блавацкий
Прямая трансляция: УПЛ ТВ
Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке
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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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