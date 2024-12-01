Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Колос" и "Динамо" встретятся в матче 15 тура чемпионата Украины. В четверг подопечные Шовковского снова проиграли в Лиге Европы, и теперь будут пытаться реабилитироваться во внутреннем первенстве. Пока они держат лидерство в турнирной таблице.

В прошлом сезоне коваливцы отобрали очки у "Динамо" дома. Удастся ли им сделать это на этот раз?

Усі найяскравіші моменти матчу в режимі Live на Telegram UA-Football.

Чемпионат Украины, 15 тур

1 декабря, 15:30. "Стадион Колос" (Коваливка)

Главный арбитр: Роман Блавацкий

Прямая трансляция: УПЛ ТВ

Для просмотра нужно пройти по ссылке и зарегистрироваться. Трансляция доступна по подписке

Видеотрансляция матча доступна по ссылке >>>

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.