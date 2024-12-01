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Горе от ума. 15 тур УПЛ. Черноморец вдевятером разгромлен Александрией

Премьер-лига
Обновлено

Моряки наиграли уже в первом тайме

Горе от ума. 15 тур УПЛ. Черноморец вдевятером разгромлен Александрией

fco.com.ua

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экватор сезона нашей любимой УПЛ, и матч 15-го тура, в котором "Александрия" принимала "Черноморец". Команда Ротаня в прошлом туре в прошлом туре не смогла обыграть набравший отменный ход "Верес". Впереди у "горожан" два матча с "Динамо", которые станут определяющими в расстановках, но сначала нужно было обыграть "Черноморец". "Черноморец", который продолжает свое балансирование на грани зоны переходных матчей.

По составам особых неожиданностей не было. У "Александрии" в опорной зоне дисквалифицированного Калюжного заменил 19-летний Ващенко. У "моряков" после болезни вернулся Бутко и после травмы Попов. Ермаков и Янаков остались в запасе.

Первый тайм получился огненным и определяющим! "Александрия" постепенно завладела инициативой, начала поддавливать, хотя особых моментов не создавала. Прорыв случился на 15-й минуте, когда Ващенко после прострела с фланга вторым темпом подхватил мяч и метров с 25-ти шикарным ударом вколотил под перекладину! 1:0, и не только в голе дело. Даже больше не в нем.

Петряк после эпизода пошел толкаться к судье из за якобы флоа Беляева перед голом… Омельченко долго терпел наезды, но не вытерпел, и таки выписал Ивану прямую красную.

Дальше – больше. Через 10 минут на фланге сфолили против Бутко. Фол то был, но капитан "моряков" не нашел ничего интереснее, чем обматерить на камеру судью… Еще одна красная… Бабич выскочил на поле, хотел забирать команду, но поостыл, получил желтую и игра продолжилась. К перерыву "Черноморец" пришел со счетом 0:1 и вдевятером.

Второй тайм прошел под лозунгом, сколько забьют хозяева, и когда. Забивать "горожане" не очень спешили, да и Ротань явно давал понять, что его устроит любая победа. Впереди два матч с "Динамо" и коуч хозяев через замены постепенно снимал лидеров с игры, понимая, что три очка сегодня никуда не уйдут.

В итоге, "Александрия" забила еще дважды в концовке игры, когда гости уже откровенно устали. Костышин и Козак добавили после навесов с флангов и ударов головой.

3:0 – хорошая затравка для команды Ротаня перед спаркой с "Динамо".

Ну а "Черноморец"… Если ты материшь и толкаешь судью, как бы он не работал, будь готов увидеть красный свет… Ждем эмоции от Бабича, но ведь все по делу… И еще неизвестно, какую дисквалификацию Бутко и Петряку.

15-й тур УПЛ, сезон 2024/25

01 декабря, Александрия, стадион "Ника"

Судья: Александр Омельченко

ФК "Александрия" – "Черноморец" (Одесса) 3:0

Голы: Ващенко (16), Костышин (80), Козак (90+1)

Предупреждения: Безерра - Рудько, Бутко, Бабич, Хобленко, Кайо Гомес

Удаления: Петряк (17, неспортивное поведение), Бутко (29, неспортивное поведение)

"Александрия": Ермаков, Кравченко (Скорко, 46), Ковалец (Кулаков, 58), Кампос, Шабанов, Мишнев (Козак, 46), Ващенко, Беляев (Шостак, 71), Мартынюк, Безерра (Костышин, 62), Филиппов

"Черноморец": Рудько, Бутко, Лацабидзе, Скиба, Кисель, Билошевский (Янаков, 67), Сигеев (Ермаков, 82), Шпорн (Габелок, 82), Петряк, Попов (Кайо Гомес, 67), Хобленко

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1 голосов
Комментарии
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Серпень (Voznesensk)
01.12.2024 в 16:01
Чорноморець з першої секунди був так заведений, як наче йшов на абордаж корабля, де знаходиться сундук з золотими піастрами. Цікаво, чий був сундук?
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Комментарии 15
Серпень (Voznesensk)
01.12.2024 в 16:01
Чорноморець з першої секунди був так заведений, як наче йшов на абордаж корабля, де знаходиться сундук з золотими піастрами. Цікаво, чий був сундук?
Ответить
0
0
andy1973 (Рівне)
01.12.2024 в 15:49
"Бабич вискочив на поле, хотів забирати команду, але застудився,..." Засвоїти перекладач Гугла це не чеснота в руках невігласа. Так чим застудився Бабич? Може ліки які треба?
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4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 15:58
как платят, так и работают)))
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0
0
Kaiso Vegas
01.12.2024 в 15:23
Алекс Бєлогурко (вибачте, якщо помилився у приізвищі), як вам ЧО без Григорчука?
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3
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 15:17
судья - 4 м 0 и педо разЪ
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5
4
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 15:24
Суддя красавчик, вилучив зазвєздєвшихся бувших донецьких. Все по ділу, нєфіг лапи та пасть розпускати
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6
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 15:36
анастасия, судья вместо нарушений на игроках черномора сначала дал забить гол, а потом вместо жк или кк "оле" он ждал и дождался реакции бутко. непрофессионализм и предвзятость чистой воды
 
5
1
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 15:37
а как там .....дырявые звёзды?
 
4
1
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 15:44
Малолєтка дирявий ти від народження, під@рок. А якщо ти про зазвєздєвшихся бувших київських, то вони такі самі
 
0
3
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 15:46
Тupan, йди далі шашки коментуй, клоун
 
0
1
Kondor (Веселе)
01.12.2024 в 15:09
Нападати на суддів не можна.Але,знаючихворобливу людьську схильність до самоствердження,я не відкидаю,як варіант,провокаційні дії судейки.Самі вдумайтесь: на перших хвилинах і уже такий вилив агресієї
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5
4
tolina-ystas (Краматорск)
01.12.2024 в 15:08
Судья сам себе наделал проблем.Перед первым голом нарушение против Бутка было очевидным.Когда случился второй эпизод опять с Бутком то было то же самое.Острую форму эти действия поимели благодаря публичным высказываниям руководства Черноморца о несправедливом судействе.Делать этого нельзя поскольку неокрепшая психика футболистов начинает болезненно реагировать на описанную не справедливость. По сути матч был испорчен а пострадавшей стороной оказались болельщики.
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6
2
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 15:28
Не було там порушення, була гра в м'яч із дотиком після цього ноги, траєкторія м'яча змінилися після дотику. А Пєтряк дебіл. Не випадково його не раз вже вилучали в різних командах. А на Бутку було порушення, суддя зафіксував фол і попросив Бутка вийти за межі поля, а Бутко взяв і послав накуй суддю. Отримуй за це і йди сам накуй. А Бабич взагалі клоун
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6
avatar
Spokoyno (Київ)
01.12.2024 в 15:06
ЧО зносу ці Су... натворили Чи насправді солідні люди... а так і не зрозуміли, що хамити судді, навіть якщо він не зовсім прав, то на картку напиватися.
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2
6
Kondor (Веселе)
01.12.2024 в 15:12
Давайте будем все прощати суддям,А чого б і ні? Адже наших інтересів це не чіпає!
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5
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