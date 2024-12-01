Горе от ума. 15 тур УПЛ. Черноморец вдевятером разгромлен Александрией

Экватор сезона нашей любимой УПЛ, и матч 15-го тура, в котором "Александрия" принимала "Черноморец". Команда Ротаня в прошлом туре в прошлом туре не смогла обыграть набравший отменный ход "Верес". Впереди у "горожан" два матча с "Динамо", которые станут определяющими в расстановках, но сначала нужно было обыграть "Черноморец". "Черноморец", который продолжает свое балансирование на грани зоны переходных матчей.

По составам особых неожиданностей не было. У "Александрии" в опорной зоне дисквалифицированного Калюжного заменил 19-летний Ващенко. У "моряков" после болезни вернулся Бутко и после травмы Попов. Ермаков и Янаков остались в запасе.

Первый тайм получился огненным и определяющим! "Александрия" постепенно завладела инициативой, начала поддавливать, хотя особых моментов не создавала. Прорыв случился на 15-й минуте, когда Ващенко после прострела с фланга вторым темпом подхватил мяч и метров с 25-ти шикарным ударом вколотил под перекладину! 1:0, и не только в голе дело. Даже больше не в нем.

Петряк после эпизода пошел толкаться к судье из за якобы флоа Беляева перед голом… Омельченко долго терпел наезды, но не вытерпел, и таки выписал Ивану прямую красную.

Дальше – больше. Через 10 минут на фланге сфолили против Бутко. Фол то был, но капитан "моряков" не нашел ничего интереснее, чем обматерить на камеру судью… Еще одна красная… Бабич выскочил на поле, хотел забирать команду, но поостыл, получил желтую и игра продолжилась. К перерыву "Черноморец" пришел со счетом 0:1 и вдевятером.

Второй тайм прошел под лозунгом, сколько забьют хозяева, и когда. Забивать "горожане" не очень спешили, да и Ротань явно давал понять, что его устроит любая победа. Впереди два матч с "Динамо" и коуч хозяев через замены постепенно снимал лидеров с игры, понимая, что три очка сегодня никуда не уйдут.

В итоге, "Александрия" забила еще дважды в концовке игры, когда гости уже откровенно устали. Костышин и Козак добавили после навесов с флангов и ударов головой.

3:0 – хорошая затравка для команды Ротаня перед спаркой с "Динамо".

Ну а "Черноморец"… Если ты материшь и толкаешь судью, как бы он не работал, будь готов увидеть красный свет… Ждем эмоции от Бабича, но ведь все по делу… И еще неизвестно, какую дисквалификацию Бутко и Петряку.

15-й тур УПЛ, сезон 2024/25

01 декабря, Александрия, стадион "Ника"

Судья: Александр Омельченко

ФК "Александрия" – "Черноморец" (Одесса) 3:0

Голы: Ващенко (16), Костышин (80), Козак (90+1)

Предупреждения: Безерра - Рудько, Бутко, Бабич, Хобленко, Кайо Гомес

Удаления: Петряк (17, неспортивное поведение), Бутко (29, неспортивное поведение)

"Александрия": Ермаков, Кравченко (Скорко, 46), Ковалец (Кулаков, 58), Кампос, Шабанов, Мишнев (Козак, 46), Ващенко, Беляев (Шостак, 71), Мартынюк, Безерра (Костышин, 62), Филиппов

"Черноморец": Рудько, Бутко, Лацабидзе, Скиба, Кисель, Билошевский (Янаков, 67), Сигеев (Ермаков, 82), Шпорн (Габелок, 82), Петряк, Попов (Кайо Гомес, 67), Хобленко