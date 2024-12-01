Александрия красиво открыла счет в матче против Черноморца на 16 минуте встречи – ВИДЕО

В матче 15 тура УПЛ встречаются "Александрия" и "Черноморец". Счет во встрече был открыт на 16-й минуте.

Мартынюк прострелил в штрафную "моряков", мяч был вынесен, но на подборе первым был Даниил Ващенко. Он касание пробил из-за пределов штрафной и попал в левый верхний угол.

Для воспитанника "Александрии" – это дебютный гол в профессиональной карьере. Он сегодня впервые вышел в стартовом составе “горожан”.

За ходом событий матча следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>. Добавим, что сразу же Иван Петряк получил красную карточку за неспортивное поведение с арбитром.