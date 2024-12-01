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Черноморец заработал две красные в матче против Александрии до 29 минуты. Бабич забирал свою команду с поля

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Веселье в матче УПЛ

Черноморец заработал две красные в матче против Александрии до 29 минуты. Бабич забирал свою команду с поля

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

UA-Футбол
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В рамках 15 тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Черноморцем" разразился скандал. Главный тренер "моряков" Александр Бабич хотел забрать свою команду с поля.

Во время первого гола "горожан" Иван Петряк очень эмоционально пытался доказывать арбитру, что был фол. Он толкал рефери, за что получил прямую красную карточку.

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Она стала для него первой в карьере. До этого он был удален только однажды, однако за две желтых.

Градус игры уже был повышен, и на 21 минуте Бутко получил желтую карточку за словесное нападение на Беззеру. А на 29 минуте Богдан сделал то же самое с арбитром, за что увидел перед собой красный свет. Таким образом "Черноморец" остался вдевятером.

Главный тренер одесситов Александр Бабич выскочил на поле и стал призывать своих игроков сходить с него. Однако впоследствии успокоился и вернулся в техническую зону, где получил от арбитра свою желтую карточку.

Команды все-таки доиграли матч до перерыва. За ходом событий второго тайма следите в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Acsakal (Kharkiv)
01.12.2024 в 13:54
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Acsakal (Kharkiv)
01.12.2024 в 13:54
Головний суддя: Омельченко, Александр
Ответить
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