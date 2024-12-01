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Черноморец заработал две красные в матче против Александрии до 29 минуты. Бабич забирал свою команду с поля
Веселье в матче УПЛ
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
В рамках 15 тура чемпионата Украины между "Александрией" и "Черноморцем" разразился скандал. Главный тренер "моряков" Александр Бабич хотел забрать свою команду с поля.
Во время первого гола "горожан" Иван Петряк очень эмоционально пытался доказывать арбитру, что был фол. Он толкал рефери, за что получил прямую красную карточку.
Она стала для него первой в карьере. До этого он был удален только однажды, однако за две желтых.
Градус игры уже был повышен, и на 21 минуте Бутко получил желтую карточку за словесное нападение на Беззеру. А на 29 минуте Богдан сделал то же самое с арбитром, за что увидел перед собой красный свет. Таким образом "Черноморец" остался вдевятером.
Главный тренер одесситов Александр Бабич выскочил на поле и стал призывать своих игроков сходить с него. Однако впоследствии успокоился и вернулся в техническую зону, где получил от арбитра свою желтую карточку.
Команды все-таки доиграли матч до перерыва. За ходом событий второго тайма следите в текстовой прямой трансляции от UA-Футбол>>>.
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