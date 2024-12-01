  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 должен деньги еще около десяти футболистам. Некоторые из них официально отказались от выплат
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 должен деньги еще около десяти футболистам. Некоторые из них официально отказались от выплат

Премьер-лига

Также долги отдают за днепрян другие клубы

Днепр-1 должен деньги еще около десяти футболистам. Некоторые из них официально отказались от выплат

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

После банкротства "Днепра-1" клуб выплатил свои долги большинству работников. Правда, около 10-ти футболистов полный расчет не получили. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Некоторые из них отказались от денег, написав письмо об отсутствии претензий к клубу. Одним из них является Богдан Леднев.

Также части футболистов зарплатные задолженности компенсировали после перехода новые клубы – это касается прежде всего "Карпат" и частично "Полесья".

Еще несколько игроков пытаются все же получить свои деньги.

Клуб исчез летом этого года. "Днепр-1" был основан в ноябре 2015 года, но был расформирован в прошлом июле.

По теме
yellow-arrow
Черноморец заработал две красные в матче против Александрии до 29 минуты. Бабич забирал свою команду с поля
yellow-arrow
Александрия красиво открыла счет в матче против Черноморца на 16 минуте встречи – ВИДЕО
yellow-arrow
Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Богдан Леднев СК Днепр-1
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости