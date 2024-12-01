Днепр-1 должен деньги еще около десяти футболистам. Некоторые из них официально отказались от выплат

После банкротства "Днепра-1" клуб выплатил свои долги большинству работников. Правда, около 10-ти футболистов полный расчет не получили. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Некоторые из них отказались от денег, написав письмо об отсутствии претензий к клубу. Одним из них является Богдан Леднев.

Также части футболистов зарплатные задолженности компенсировали после перехода новые клубы – это касается прежде всего "Карпат" и частично "Полесья".

Еще несколько игроков пытаются все же получить свои деньги.

Клуб исчез летом этого года. "Днепр-1" был основан в ноябре 2015 года, но был расформирован в прошлом июле.