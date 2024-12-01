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Днепр-1 должен деньги еще около десяти футболистам. Некоторые из них официально отказались от выплат
Также долги отдают за днепрян другие клубы
Фото: СК Дніпро-1
После банкротства "Днепра-1" клуб выплатил свои долги большинству работников. Правда, около 10-ти футболистов полный расчет не получили. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Некоторые из них отказались от денег, написав письмо об отсутствии претензий к клубу. Одним из них является Богдан Леднев.
Также части футболистов зарплатные задолженности компенсировали после перехода новые клубы – это касается прежде всего "Карпат" и частично "Полесья".
Еще несколько игроков пытаются все же получить свои деньги.
Клуб исчез летом этого года. "Днепр-1" был основан в ноябре 2015 года, но был расформирован в прошлом июле.
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