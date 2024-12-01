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Попытка Колоса улучшить ситуацию? Известны стартовые составы на матч Колос - Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Матч начнется в 15:30

Попытка Колоса улучшить ситуацию? Известны стартовые составы на матч Колос - Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

В 15-м туре УПЛ встречаются "Колос" и "Динамо". Тренеры выбрали следующий стартовый состав:

"Колос": Пахолюк - Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Ореховский, Демченко - Гусол, Диего, Алефиренко - Боливар

Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Денисенко, Безбородько, Паулаускас, Гагно

"Динамо": Бущан - Дубивчак, Михавко, Дячук, Тымчик - Рубчинский, Бражко - Волошин, Герреро, Буяльский, Брагару

Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Попов, Ванат, Андриевский, Караваев, Кабаев, Малыш, Саленко, Биловар, Михайленко.

В последней встрече между командами, "Колос" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" (1:1).

Это 20-й матч "Колоса" при Александре Поздеевом в УПЛ.

Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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