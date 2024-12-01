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Попытка Колоса улучшить ситуацию? Известны стартовые составы на матч Колос - Динамо
Матч начнется в 15:30
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
В 15-м туре УПЛ встречаются "Колос" и "Динамо". Тренеры выбрали следующий стартовый состав:
"Колос": Пахолюк - Козик, Красничи, Бондаренко, Цуриков - Ореховский, Демченко - Гусол, Диего, Алефиренко - Боливар
Запасные: Горох, Мысак, Лучкевич, Бурда, Шершень, Ильин, Салабай, Денисенко, Безбородько, Паулаускас, Гагно
"Динамо": Бущан - Дубивчак, Михавко, Дячук, Тымчик - Рубчинский, Бражко - Волошин, Герреро, Буяльский, Брагару
Запасные: Нещерет, Моргун, Вивчаренко, Попов, Ванат, Андриевский, Караваев, Кабаев, Малыш, Саленко, Биловар, Михайленко.
В последней встрече между командами, "Колос" на своем поле сыграл вничью с "Динамо" (1:1).
Это 20-й матч "Колоса" при Александре Поздеевом в УПЛ.
Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.
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