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УПЛ. Колос - Динамо 1:1. Туман, рикошет от Михавко, потеря очков

Премьер-лига

Сохранить отрыв от "Александрии" киевлянам не удалось

УПЛ. Колос - Динамо 1:1. Туман, рикошет от Михавко, потеря очков

Фото - ФК Колос

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

VBET Лига. 15-й тур

1 декабря. Ковалевка. "Колос"

Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)

"Колос" – "Динамо" 1:1

Голы: Алефиренко 33 - Бражко 5

"Колос": Пахолюк, Козик (Лучкевич 88), Красничи, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Ореховский, Гусол, Кариока (Салабай 65), Алефиренко, Боливар (Паулаускас 70)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Дячук, Михавко, Дубинчак (Попов 79), Бражко, Рубчинский, Волошин, Буяльский (Саленко 91), Брагару (Кабаев 46), Герреро (Ванат 72)

Предупреждения: Боливар 52, Алефиренко 56, Козик 64, Денисенко 80, Демченко 82

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Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии
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Психіатр дурачків (Ветклініка)
01.12.2024 в 17:41
І тут немає нічого дивного, лише констатація факту дутої, фальшивої "величі"
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Комментарии 8
Психіатр дурачків (Ветклініка)
01.12.2024 в 17:41
І тут немає нічого дивного, лише констатація факту дутої, фальшивої "величі"
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LEVgcUqs (Чернігів)
01.12.2024 в 17:36
Ну, от уже пробивається дно Динамо і в чемпіонаті УПЛ. Тренерський хист Шовковського закінчився. Ніякої тактики у грі Динамо не спостерігається.Оці дурацьке постійне перекидання м'яча справа наліво і більше нічого. Ніхто з Динамо не може взяти на себе ініціативу повести за собою колектив, ніхто не може обіграти один в один. І це майстерність? Що Шовковський видохся? По гравцях, Михавко в дубль, хай учиться, до того не встигає і грає грубо, Волошин слабе місце, Ванат зрозуміло, це не нападаючий, Тимчик біганина по флангу в нікуди,. ні прострілу, ні удару.
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Pianist (Київ)
01.12.2024 в 17:33
Динамо почало сезон яскравими матчами в кваліфікації ЛЧ, перемогами над Рейнджерс, і класною грою навіть в програному матчі з Зальцбургом. Потім переможні серії в Україні, чітке перше місце в ЧУ… А далі - просто г»івно. Скотилися на 36 з 36 в Європі, повний нуль гри, нуль всього. Команда дітей-мажорів. Татухи, інстаграми, тьолки з губами захищають їх від фанів… Це нижче плінтуса. ЦеШо втратив контроль над цим збіговиськом. Закінчать осінню частину сезону на 3-му місці в ЧУ та останньому в таблиці ЛЄ.
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tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 17:29
мелочь а приятно.динамо теряет очки.продолжайте так и дальше
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.12.2024 в 17:27
Очень не понравилось мне судейство, ни удалений, ни пенальти. Вот как чемпионами становиться??
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 17:32
так судьи же могут В ДРУГОМ МАТЧЕ "отличиться"))) что уже не раз срабатывало. ДРУГОЙ МАТЧ скоро начнётся))
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LEVgcUqs (Чернігів)
01.12.2024 в 17:39
А судді постійно відзначають, а другий матч почнеться о 18-00 сьогодні.
 
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avatar
walkacom (Киев)
01.12.2024 в 17:32
Колосу до чемпа ещё далеко.Работы не в проворот
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