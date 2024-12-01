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УПЛ. Колос - Динамо 1:1. Туман, рикошет от Михавко, потеря очков
Сохранить отрыв от "Александрии" киевлянам не удалось
Фото - ФК Колос
VBET Лига. 15-й тур
1 декабря. Ковалевка. "Колос"
Арбитр: Роман Блавацкий (Львов)
"Колос" – "Динамо" 1:1
Голы: Алефиренко 33 - Бражко 5
"Колос": Пахолюк, Козик (Лучкевич 88), Красничи, Бондаренко, Цуриков, Демченко, Ореховский, Гусол, Кариока (Салабай 65), Алефиренко, Боливар (Паулаускас 70)
"Динамо": Бущан, Тымчик, Дячук, Михавко, Дубинчак (Попов 79), Бражко, Рубчинский, Волошин, Буяльский (Саленко 91), Брагару (Кабаев 46), Герреро (Ванат 72)
Предупреждения: Боливар 52, Алефиренко 56, Козик 64, Денисенко 80, Демченко 82
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