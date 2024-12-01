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Костышин забил дебютный гол по возвращении в УПЛ. Для фиксирования гола потребовался VAR – ВИДЕО
"Горожане" все же забили второй гол "морякам"
Фото: ФК Олександрія
В поединке 15 тура чемпионата Украины "Александрия" дома принимает "Черноморец". Хотя и команды с 29 минуты играют 11х9, забить "горожане" смогли на 80 минуте.
После атаки правым флангом и навесом в центр штрафной точно головой пробил Денис Костышин. Во время передачи мяч был на границе лицевой линии, и арбитры просматривали VAR. Однако впоследствии подтвердили легальность гола.
Для Костышина – это первый гол по возвращении в УПЛ. В прошлом сезоне он провел 10 матчей за "Александрию". В этом – пять.
Благодаря победе "горожане" обгонят "Динамо" в турнирной таблице, но киевляне еще сегодня сыграют с "Колосом".
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