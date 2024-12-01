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Колос – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Премьер-лига

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединок

Колос – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

Фото - Олександр Попов

Новина українською

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между ковалевским "Колосом" и киевским "Динамо".

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Важный поединок как для одной команды, так и другой. Подопечные Шовковского стремятся вернуться на первую строчку в турнирной таблице, в то время как ковалевцы хотят оторваться от зоны вылета. Возможна ли сенсация? Или же киевляне спокойно добудут три очка на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 декабря – в 15:25 по киевскому времени.

Матчи УПЛ / Кубка Украины могут сдвигаться или прерываться из-за воздушных тревог

Комментатор: Тарас Вархоляк

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Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Влад Петрушевский Тарас Вархоляк
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