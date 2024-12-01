Колос – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ

UA-Футбол организует комментарий поединка 15-го тура чемпионата Украины между ковалевским "Колосом" и киевским "Динамо".

Важный поединок как для одной команды, так и другой. Подопечные Шовковского стремятся вернуться на первую строчку в турнирной таблице, в то время как ковалевцы хотят оторваться от зоны вылета. Возможна ли сенсация? Или же киевляне спокойно добудут три очка на выезде? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 1 декабря – в 15:25 по киевскому времени.

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Комментатор: Тарас Вархоляк