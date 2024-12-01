Добили в большинстве. Александрия забила третий гол Черноморцу после контратаки

В матче 15 тура УПЛ "Александрия" разгромила "Черноморец" 3:0. Третий гол "горожане" забили в компенсированное ко второму тайма время.

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Подопечным Ротаня удалась стремительная контратака в большинстве. В итоге после навеса Костышина точно головой пробил Козак. Оба футболиста сегодня вышли на замену.

Для Артема это первый гол в девяти матчах текущего сезона за "Александрию". Денис оформил второе результативное действие в этом матче и в кампании в целом.

После победы "Александрия" поднялась на первую строчку чемпионата. В 15:30 "Колос" примет "Динамо", которое может обогнать команду Ротаня.