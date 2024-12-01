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Добили в большинстве. Александрия забила третий гол Черноморцу после контратаки

Премьер-лига
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Добили в большинстве. Александрия забила третий гол Черноморцу после контратаки

Фото: ФК Полісся

UA-Футбол
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В матче 15 тура УПЛ "Александрия" разгромила "Черноморец" 3:0. Третий гол "горожане" забили в компенсированное ко второму тайма время.

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Подопечным Ротаня удалась стремительная контратака в большинстве. В итоге после навеса Костышина точно головой пробил Козак. Оба футболиста сегодня вышли на замену.

Для Артема это первый гол в девяти матчах текущего сезона за "Александрию". Денис оформил второе результативное действие в этом матче и в кампании в целом.

После победы "Александрия" поднялась на первую строчку чемпионата. В 15:30 "Колос" примет "Динамо", которое может обогнать команду Ротаня.

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Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артем Козак
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Комментарии
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tolina-ystas (Краматорск)
01.12.2024 в 15:19
Вы хотя бы контролировали свои опусы.Подопечным Ротаня удалась стремительная контратака..... О какой КОНТРАТАКЕ идет речь если во втором тайме ни единой атаки как таковой со стороны Черноморца не было.
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Комментарии 1
tolina-ystas (Краматорск)
01.12.2024 в 15:19
Вы хотя бы контролировали свои опусы.Подопечным Ротаня удалась стремительная контратака..... О какой КОНТРАТАКЕ идет речь если во втором тайме ни единой атаки как таковой со стороны Черноморца не было.
Ответить
0
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