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Добили в большинстве. Александрия забила третий гол Черноморцу после контратаки
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Фото: ФК Полісся
В матче 15 тура УПЛ "Александрия" разгромила "Черноморец" 3:0. Третий гол "горожане" забили в компенсированное ко второму тайма время.
Подопечным Ротаня удалась стремительная контратака в большинстве. В итоге после навеса Костышина точно головой пробил Козак. Оба футболиста сегодня вышли на замену.
Для Артема это первый гол в девяти матчах текущего сезона за "Александрию". Денис оформил второе результативное действие в этом матче и в кампании в целом.
После победы "Александрия" поднялась на первую строчку чемпионата. В 15:30 "Колос" примет "Динамо", которое может обогнать команду Ротаня.
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