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Динамо выходит вперед в матче с Колосом. Пушечный удар. Видео гола

Премьер-лига

Это было красиво

Динамо выходит вперед в матче с Колосом. Пушечный удар. Видео гола

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

"Динамо" выходит вперед в матче с Колосом уже на 5-й минуте матча.

В штрафной Владимир Бражко получил передачу и пушечным ударом ударил по воротам.

Видео гола:

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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Kondor (Веселе)
01.12.2024 в 16:00
Якщо гравець динами впав,то це-Буяльський!
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
01.12.2024 в 16:00
Якщо гравець динами впав,то це-Буяльський!
Ответить
1
0

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