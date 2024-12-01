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Динамо выходит вперед в матче с Колосом. Пушечный удар. Видео гола
Это было красиво
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Динамо" выходит вперед в матче с Колосом уже на 5-й минуте матча.
В штрафной Владимир Бражко получил передачу и пушечным ударом ударил по воротам.
Видео гола:
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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Kondor (Веселе)
01.12.2024 в 16:00
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