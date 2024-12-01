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Борются, чтобы лучше жить. ФОТОрепортаж с матча Левый Берег - Оболонь 1:1
Борьба за выживание
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Это был матч с колоссальным турнирным значением для обоих его участников. "Левый Берег" и "Оболонь" – команды, перед которыми стоит задача сохранить прописку в элите, поэтому игра с прямым конкурентом весила много. В итоге, никто не проиграл, что можно считать данью справедливости.
Как это было – видела и фиксировала фотокорреспондент UA-Футбол Алина Ерофеева. Фотогалерея работ – ниже в новости.
Фотогалерея
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