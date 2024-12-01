Тренер Черноморца рассказал, действительно ли хотел увести команду с поля в матче с Александрией

Тренер "Черноморца" Александр Бабич рассказал о матче, эмоциях и как хотел покинуть поле с командой.

О сегодняшнем поединке:

Во-первых, очень благодарен своей команде, за то, что пока были силы они двигались, перестраивались, в принципе, до 75-минуты и не один такой голевой момент был у нас. В первом тайме Шпорн мог забивать.

Посмотрел эпизод с первым мячом. Пусть разбираются арбитры, по моему мнению, это чистый фол на Бутко. Я слышал и трибуны слышали, что это был фол. Недоработали потом там на... Но я считаю, что это 100% был фол в нападении.

Игра. Мы понимали, что едем к команде, которая борется за верхние позиции. Понимали, что нужно сыграть очень организованно. Конечно мы не рассчитывали, что нас с первых минут будут гнать, хотя я ребятам благодарен за тот нерв, который был у нас, и этого нерва, возможно, не было в других матчах с тем же "Динамо" Киев и Полтавой.

Реакции ваших футболистов на решения судей, которые привели к этим красным. Но они же могли избежать этих красных, если бы спокойнее среагировали?

Если мы будем говорить по поводу футбола, это борьба, это страсть, желание выиграть свой нейтральный мяч. В этом компоненте нам надо было не уступить. Если я как тренер пришел бы из балета, я бы спокойнее вел себя, немножко спокойнее бы реагировал в этой ситуации.

Но я считаю, что фол один был. Другой фол у нас тоже на Бутко был, когда не свистнули. Поэтому ситуация нервная и ребята на поле это чувствуют и так реагировали.

А как мы можем не реагировать? У нас есть командный дух и мы каждый за каждого бьемся.

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Собственно, вы довольны игрой игроков, когда они остались в меньшинстве? Как они справились со своей задачей без двух игроков?

Конечно доволен, я их поблагодарил. Потому что у нас было минус два игрока, но мы пытались перестраиваться, пытались играть по крайней мере в первой второй зоне с мячом и были предпосылки, когда могли перейти еще выше.

Вы понимаете, с такой командой как "Александрия" когда играть в равных составах не очень легко, а когда минус два игрока - совсем другое дело. Где-то стандартные положения могли нам помочь и в этом компоненте мы не сработали.

Повторюсь, я очень благодарен своим ребятам, что они остались в меньшинстве и продолжили прессинговать, атаковать и организованно играть в защите и на футбольном поле.

Нельзя не вспомнить момент, когда вы все же хотели покинуть поле вместе со своими футболистами. Эмоции взяли верх. Кто уговорил остаться? По картинке было видно, что Ковалец к вам подошел, уговорил остаться. Как это было, почему все-таки передумали?

Да это были эмоции, но еще раз повторяю, я должен защищать, руководство должно защищать нашу команду. Потому что, если нам так будут отрывать ноги, голову. Мы это проходили уже. Поэтому я считаю, если будет правильная реакция, правильный анализ после этого матча наш утренний, то я думаю сможем двигаться дальше настроением который был.

Напомним, "Черноморец" проиграл выездной матч "Александрии" со счетом 0:3. Команда Бабича осталась вдевятером.