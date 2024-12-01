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Михавко снова в центре внимания. Динамо пропустило от Колоса. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Первый гол футболиста

Михавко снова в центре внимания. Динамо пропустило от Колоса. Видео

Фото - ФК Колос / автор невдіомий

Новина українською

"Колос" сравнивает счет в матче с "Динамо“.

Комбинация с участием Боливара в штрафной "Динамо". Передача мяча Алефиренко. Длинным ударом 77-й номер "Колоса" забивает гол.

На повторе видно, как мяч отрикошетил от Михавка.

Видео гола

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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