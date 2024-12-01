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Михавко снова в центре внимания. Динамо пропустило от Колоса. Видео
Первый гол футболиста
Фото - ФК Колос / автор невдіомий
"Колос" сравнивает счет в матче с "Динамо“.
Комбинация с участием Боливара в штрафной "Динамо". Передача мяча Алефиренко. Длинным ударом 77-й номер "Колоса" забивает гол.
На повторе видно, как мяч отрикошетил от Михавка.
Видео гола
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Источник:УПЛ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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