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Колос мог выйти вперёд в матче с Динамо. Красивый гол Демченко отменили
Футболисты попали в офсайд
Скриншот: канал Колоса на YouTube
"Колос" мог выйти вперёд в матче с "Динамо".
Михавко с центря поля отдал длинную передачу в штрафную "Динамо". Боливар подобрал мяч, отдал передачу назад. Далее нападающий получил мяч обратно и отдал передачу на Демченко
Полузащитник пробил быстрым ударом, за которым наблюдала защита "Динамо".
Судьи увидели офсайд, проверка видеоарбитром это подтвердилаю.
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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