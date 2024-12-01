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Колос мог выйти вперёд в матче с Динамо. Красивый гол Демченко отменили

Премьер-лига

Футболисты попали в офсайд

Колос мог выйти вперёд в матче с Динамо. Красивый гол Демченко отменили

Скриншот: канал Колоса на YouTube

Новина українською

"Колос" мог выйти вперёд в матче с "Динамо".

Михавко с центря поля отдал длинную передачу в штрафную "Динамо". Боливар подобрал мяч, отдал передачу назад. Далее нападающий получил мяч обратно и отдал передачу на Демченко

Полузащитник пробил быстрым ударом, за которым наблюдала защита "Динамо".

Судьи увидели офсайд, проверка видеоарбитром это подтвердилаю.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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