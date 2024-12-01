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Полузащитник Кривбасса поделился впечатлениями от хет-трика в ворота Полесья
Такое у него впервые
Фото - Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Егор Твердохлеб поделился впечатлениями от своего хет-трика в матче 15-го тура УПЛ против "Полесья" (3:1).
- Матч закончился важной победой для нашей команды. Какой она получилась?
- Действительно, очень важная игра для нас. "Полесье" - конкурент в таблице. Очень рад, что мы сумели победить, что я отметился хет-триком. Памятный вечер, можно так сказать.
- Ты был невероятно заряжен, оформил хет-трик. Твой первый хет-трик в твоей карьере?
- Да, первый. Даже два гола, кажется, не забивал раньше в одном матче. А тут сразу три - очень доволен, что мне это удалось.
- Кому ты посвящаешь этот хет-трик?
- Посвящаю всем тем людям, которые защищают нашу Украину от агрессора, страны-террориста. Низкий поклон за их мужество, за то, что они делают для страны. Благодаря им мы можем продолжать жить за заниматься любимым делом, и получать положительные эмоции.
- Вторая подряд победа для "Кривбасса". Какое настроение царило в раздевалке после игры?
- Настроение классное, положительные эмоции. Все очень довольны, что удалось победить в важном матче. Будем уже готовиться к следующим поединкам, ведь впереди в этом году еще две важные встречи. Надо набирать максимум баллов, чтобы остаться в лидирующей группе.
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