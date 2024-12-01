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Без Зубкова, однако с Педро в основе. Шахтер и Рух объявили стартовые составы на матч

Премьер-лига

Последняя игра ЛЧ не выходит из головы

Без Зубкова, однако с Педро в основе. Шахтер и Рух объявили стартовые составы на матч

Фото: УПЛ

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В 15-м туре УПЛ сыграют между собой "Шахтер" и "Рух". Обе команды уже обнародовали стартовые составы.

Отметим, что в одиннадцатке "горняков" можно увидеть Педро Энрике, который в матче Лиги чемпионов с "ПСВ" оставил команду в меньшинстве при счете 2:0. В итоге - "Шахтер" проиграл 2:3. Зато сегодня не попал в заявку Александр Зубков, который в среду отметился голом.

Стартовый состав "Шахтера": Ризнык Дмитрий, Бондарь Валерий, Судаков Георгий, Педро Энрике, Сикан Даниил, Бондаренко Артем, Матвиенко Николай (К), Конопля Ефим, Марлон, Кевин, Педриньо.

Запасные: Фесюн Кирилл, Л. Траоре, Франьич Бартол, Степаненко Тарас, Эгиналду, Крыськив Дмитрий, Швед Марьян, В. Тобиас, Грам Алаа, Глущенко Антон, Невертон, Фарина Марьян.

Стартовый состав "Руха": Ледвий Дмитрий, Слюбик Богдан, Холод Виталий, Дидык Роман, Сыч Алексей, Лях Ростислав, Пидгурский Денис, Пастух Евгений, Карабин Ярослав, Климчук Юрий (К), Краснопир Игорь.

Запасные: Герета Юрий-Владимир, Ванивский Святослав, Товарницкий Алексей, Семотюк Владислав, Роман Виталий, Китела Андрей, Квасница Илья, Федор Олег, Клайвер, Рунич Василий.

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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Виктор Иванчук
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