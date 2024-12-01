Вратарь-рекордсмен УПЛ: Приятно, что меня назвали Петровским спайдерменом

Для вратаря "Ингульца" Алексея Паламарчука сезон-2024/25, пожалуй, станет самым памятным в карьере. И не только потому, что вместе с командой из Петрово он получил право снова играть в элите. Дело в его личных достижениях. В пятницу Паламарчук вошел в историю украинского футбола в качестве первого голкипера, которому удалось парировать 5 пенальти подряд. Он это сделал в поединке 15-го тура с "Ворсклой" в Полтаве, в котором "Ингулец" одержал первую в сезоне победу. Страж ворот гостей отразил удар Александра Скляра с одиннадцатиметровой отметки, сразу же попав в объятия партнеров по команде.

– Какие ощущения после первой победы в чемпионате? – интересуюсь у одного из героев матча в Полтаве.

– Мы очень радовались. Ведь сколько работали, но все у нас что-то не получалось, чего-то не хватало. Но в матче с "Ворсклой" так сложилось, что все залетело в чужие ворота, а мы не пропустили. По завершении матча порадовались, покричали. Но на следующий день уже немного успокоились. В воскресенье у нас был выходной и эмоции уже утихли. Теперь нам легче будет готовиться к следующим матчам. Будем делать это на положительных эмоциях.

– Насколько рекордный по скорости гол сыграл роль в вашей победе?

– Действительно, гол был настолько быстрым, что никто даже не понял, что творится. Даже я до последнего не поверил, что мяч залетел в ворота полтавчан. Я думаю, что это в какой-то степени и сыграло роль. А потом довольно быстро после первого мяча мы забили и второй. После этого нам уже было полегче. "Ворскла" же, пропустив два гола, начала просыпаться, но мне кажется, что уже было поздно.

- После матча в студии телеканала УПЛ вас нарекли Петровским спайдерменом. Как вам такое прозвище?

– Мне очень приятно, что меня так назвали. Как будто у меня паутина на руках и мячи в нее попадают. Но мне больше хочется, чтобы команда как можно чаще выигрывала с одиннадцатиметровыми, отбитыми мной. Тогда у нас будет двойной успех. По крайней мере, на это я очень надеюсь.

- Один из ваших партнеров по команде, Александр Пятов, в шутку сказал, что вы приплачиваете защитникам, чтобы те фолили в штрафной для назначения пенальти, которые потом будете отбивать. Похоже, что чувство юмора в "Ингульце" имеет место?

– (Смеется). Конечно! И не только о приплачивании говорят. Бывает, когда едем на матч в клубном автобусе, некоторые ребята говорят мне: "Ну что, зарабатывать "точку" или нет, чтобы ты отбивал?". Я говорю: "Может, лучше не надо?". Но я так понимаю, что одиннадцатиметровый идет нам на пользу. Правда, после этих пенальти потом морально тяжеловато. А вот что касается чувства юмора, то с этим у нас с ребятами все хорошо.

– Вы уже в курсе, что сказал о вас главный тренер "Ингульца" Василий Кобин в послематчевом флеш-интервью телевизионщикам?

– Нет. И что же?

- Что в дуэли с ним во время выполнения пенальти у вас нет шансов…

– Он тренер – ему виднее. Что ж, значит без шансов. Спорить не буду. Но можно будет проверить (улыбается).

– После уверенной победы над "Ворсклой" бонус в виде нескольких выходных команда получила?

– Да, нам дали два выходных. Очередной матч у "Ингульца" будет аж в следующее воскресенье, поэтому у нас будет время восстановиться и как следует подготовиться к нему.

– Что, по вашему мнению, мешало "Ингульцу" выигрывать гораздо раньше?

Где-то чуть-чуть не хватало мастерства и такого желания и наплыва эмоций, которые были в полтавской игре. Хотелось бы, чтобы ребята выходили на каждый матч как настоящие бойцы, как голодные собаки. Вот этого, как мне кажется, и не хватало.

– За первый круг ваша команда набрала девять очков. Не слишком ли мало для такой дистанции?

– Думаю, что маловато взяли. Могли, конечно, набрать и больше – и я сам это понимаю. Что поделаешь, недосчитались ряда очков. Где-то потеряли, проиграв, а где-то недоиграли. Убежден, что показатель набранных пунктов у "Ингульца" должен был быть другим.

– Как президент клуба Александр Поворознюк отреагировал на результат полтавского матча?

– Не знаю. Мы с ним не общались. С ним, должно быть, разговаривал главный тренер. Думаю, что наш президент доволен.

– Премиальные за выездную победу предусмотрены?

– Должны быть. Это уже будет вопрос к Александру Григорьевичу от главного тренера.

- От двенадцатого места, которое предохраняет от расставания с элитой и участием в переходных матчах "Ингулец" отделяет всего четыре очка. Почувствовали стимул побороться?

– Почему бы нет? Уже с первого матча чемпионата мы чувствовали, что можем лучше. Просто какой-то толики не хватает. Однако я думаю, что шансов подняться намного выше в турнирной таблице у нас много, нужно только выходить на каждую игру заряженными на победу.

– Чем объясните тот факт, что начиная с середины первого круга пенальти в ворота "Ингульца" арбитры назначают чуть ли не из тура в тур?

– Я не знаю. Не хотелось бы, конечно, чтобы так было. Пожалуй, много фолим в собственной штрафной площадке. Выходит, что в том или ином эпизоде ​​не доиграем, нарушая правила – то кто-то сыграет рукой, то еще что-то. Как было в поединке с той же "Ворсклой": наш игрок едва задел соперника рукой – и тот сразу же упал. Арбитр не колебался – "поставил" пенальти. Посмотрели VAR – и это подтвердили.

– Как работается под руководством Василия Кобина?

– Спокойно. С юмором.Долгое время, когда не было результата, этот факт держал нас в напряжении – и потому были расстроены и злы. Когда там ничья, а там поражение – знаете, эмоционально очень тяжело. Мы попали в какую-то яму, а Василий Васильевич на каждой тренировке пытался подносить все с юмором, чтобы мы были немного веселее и раскрепощеннее. Он умеет расслабить и повеселить той или иной шуткой.

– Для главного тренера, как и для вас, матч с "Ворсклой" также стал особенным – это его первая тренерская победа в УПЛ. С этим его поздравили?

– Честно говоря, я был не в курсе. Что ж, поздравим его в понедельник, когда после выходных команда соберется на тренировку. Хотя можно сказать, что этим победным результатом и поздравили (смеется). Теперь Василий Васильевич будет "выставляться".

– А вы за свою рекордную серию тоже, пожалуй, собираетесь перед партнерами "накрывать поляну"?

– Если скажут, то придется (улыбается). Хотя есть вопрос к защитникам, заставлявшим испытывать себя в этих пенальтийских дуэлях.

- Вы единственный вратарь УПЛ, который провел все матчи первого круга без замен и без какой-либо карточки – как желтой, так и красной. Чем этот уникальный факт объясните?

– Не знаю. Я просто играю – и кайфую от того, что делаю на поле. Нет предупреждений – значит, не нарушаю правила и не тяну время с мячом, когда его нужно "ставить" для выполнения свободного удара. А что касается того, что все матчи провел от звонка до звонка, это, безусловно, тоже приятно. Мне доверяют – и я стараюсь это доверие оправдывать. Понимаю, что способен делать это еще лучше, так что есть куда расти.

- Не думали о том, что после вашего рекорда многие пенальтисты будут изучать особенности вашей манеры отражения ударов с "точки"?

- А что изучать, если я и сам не знаю, как это у меня получается?! Думаете, пенальтисты будут меня изучать? Бывает, когда просматриваю на видеоповторах отраженные мной одиннадцатиметровые, то даже не знаю, какие у меня мысли в голове в тот момент. Просто смотрю на мяч и стараюсь "работать" по нему.

– Похоже, что таким объяснением вы еще больше пенальтистов запутаете…

– Что ж, пусть сами себя запутывают – мне это будет только на руку (улыбается).

- На кого из вратарей хотели походить в юные годы?

- На испанца Икера Касильяса, вратаря "Реала" и сборной Испании. Выделил бы и нашего Александра Шовковского. В 2004-м я был на первом Суперкубке в Одессе, тогда он сначала искусно отражал пенальти, а затем еще и забил финальный. Это мне очень понравилось.

– Кто из коллег по амплуа приятно поражает ныне?

– Наверное, немец Мануэль Нойер. Он очень хорошо играет. Его отличают уверенная игра и ногами, и на линии. Меня и самого в последние годы заставляли много играть ногами, поэтому манера вратаря "Баварии" и сборной Германии для меня является образцом. От Нойера исходит уверенность. Когда смотришь матчи с участием "Баварии", то он очень сильно выглядит. Поэтому хотелось бы походить на этого голкипера.

- Кроме уверенной игры ногами и на линии Нойер еще нередко выступает в роли такого себе последнего защитника или даже опорного полузащитника…

– Да-да. Мне нравится, когда голкипер играет подобным образом. Что касается манеры игры, которая нравится, то назвал бы еще бразильских вратарей Эдерсона Мораэса из "Манчестер Сити" и Алисона Бекера из "Ливерпуля". Интересно понаблюдать за ними, как они играют ногами и как выступают в роли последних защитников, начиная атаки. Сейчас стиль футбола таков, что голкипер должен уметь играть как защитник и как опорник. Мне кажется, что в таком компоненте мастерства, как игра ногами, страж ворот должен играть даже лучше, чем игроки обороны.

- Вам 33 – возраст для вратаря далеко не критический. Не задумывались над тем, сколько еще будете играть?

– Нет, не задумывался. Я чувствую, что у меня много сил и эмоций, так что очень хочется еще играть и проявлять себя по максимуму. Мотивация у меня очень высока. Сколько будет хватать ее и здоровья – столько и готов играть.

- Когда нашему прославленному форварду Олегу Блохину было далеко за тридцать, на вопрос "Сколько лет вы еще собираетесь играть?" он ответил: "Пока ноги до колен не сотрутся". А что в таких случаях мог бы ответить вратарь?

– Наверное, "Пока руки ло локтей не сотрутся" (смеется).

- Ваше умение отбивать пенальти могло бы пригодиться сборной Украины в случае матчей плей-офф. Если говорить гипотетически, то готовы были бы сыграть на таком уровне?

- Наша национальная команда имеет таких голкиперов, которые тоже умеют отбивать пенальти. И тот же Лунин, и Трубин. Да и Бущан тоже. Все они в этом компоненте вратарского искусства тоже хорошо играют. Я тоже умею отбивать, и в таких дуэлях чувствую чувствую себя уверенно. Так что с удовольствием помог бы сборной, если бы мне выпал такой шанс. Но следует понимать, что все четверо названных мною коллег по амплуа лучшие, и именно им тренерский штаб главной команды доверяет выступать в ней. Думаю, они ничем не хуже друг друга. В футбольной лотерее первостепенную роль играет психология, а не отличная реакция или высокое мастерство. При заполненных до отказа трибунах стадионов после девяноста минут игры или же после завершения двух овертаймов серия пенальти является нелегким делом. Как для бьющего, так и для того, кто должен отбивать. Хотя если голкипер психологически устойчив, то ему будет легко справиться с этим испытанием.

- Не жалеете, что в Премьер-лиге дебютировали слишком поздно?

- Конечно, жалко, что я только в 30 лет попал в команду элиты. Но что поделаешь – значит, так было нужно. Наверное, еще необходимо было набираться достаточного опыта, чтобы оказаться в Премьер-лиге. Хотя я хотел попасть туда раньше, но обстоятельства сложились иначе. Значит, в определенное время этого еще не заслуживал.

- Если бы была возможность отмотать пленку жизни назад, в своей карьере что-нибудь изменили бы?

– Менял бы, конечно! Прежде всего, подход к тренировкам, который был у меня раньше. Делал бы все по-другому. Еще больше времени уделял бы занятиям над собой в тренировочном процессе и психологии.

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