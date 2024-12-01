"Мы были сильнее". Молодой игрок Кривбасса поделился впечатлениями от победы над прямым конкурентом

Полузащитник "Кривбасса" Ярослав Шевченко прокомментировал победный матч с "Полесьем" (3:1) в рамках 15-го тура УПЛ.

- Ярослав, насколько сложной получилась игра и победа?

- Да, действительно, тяжелая игра, сложный соперник. Но все понимали, какое положение имеют обе команды в турнирной таблице, поэтому и выходили на матч только на победу, только за тремя баллами. Сегодня мы были сильнее, поэтому и праздновали успех.

- Ты второй раз подряд вышел в основном составе "Кривбасса". Какие эмоции испытываешь?

- Классные эмоции! Спасибо главному тренеру Юрию Вернидубу за доверие. Буду в дальнейшем много работать, двигаться вперед, ведь это только начало.

- В первом тайме ты забил гол, но, к сожалению, его не засчитали. Расскажи об этом моменте.

- Пошел на добивание после удара Бандейры, но в этот момент был в офсайде. Не собираюсь останавливаться или расстраиваться. Все хорошо, ведь "Кривбасс" победил.