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УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время

Премьер-лига
Обновлено

Закономерный результат

УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Одни в моральном опустошении после фиаско в еврокубке, другие - на эмоциональном подъеме, после долгожданной первой осенней победы в прошлом туре. Так было до поединка, спойлер - это ощущение для обоих усилилось и после. Пушич с составом не удивил и по сути выпустил сильнейших. Более того, со старта на поле "Арены Львов" вышел и Педро Энрике, который откровенно подвел свою команду в игре ЛЧ с ПСВ. Интересно.

"Горняки", прогнозируемо, с первых секунд ринулись вперед. Как никак, надо было реабилитироваться перед собственными болельщиками за досадное поражение в Эйндховене. Однако, львовяне методично разбивали комбинационные атаки дончан, используя высокий прессинг.

"Шахтер" давил, но с игры ничего особенного создать не мог. Тут на помощь пришли стандарты. Верховую борьбу после подачи с углового выиграл капитан номинальных хозяев - Матвиенко. Так и пришел первый мяч во встрече. Этот гол стал 3-м для центрбека действующего чемпиона в текущей кампании украинского первенства.

УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время - изображение 1

После этого подопечные Марино Пушича как-то немного сникли и подсели. Свои вылазки начали организовывать футболисты Виталия Пономарева. Однако, дальше чем до нескольких прострелов дело от "Руха" не дошло. Да и вообще, как таковых опасных моментов не было с обеих сторон - надежно отрабатывали оборонительные линии. Из-за лишних эмоций и необязательных фолов больше было как раз желтых карточек, чем остроты.

Дончане и львовяне продолжили действовать достаточно плотно и во второй половине противостояния. Атаковал чуть больше опять же "Шахтер". Но в основном все сводилось к верховым забросам и дальним выстрелам. "Черно-желтым" грамотно удавалось вытеснять и перекрывать "горнякам" доступ к своим воротам.

Подопечные Пономарева тоже не "сушили" игру и по возможности шли вперед. В частности, в одном из эпизодов классно в штрафную зону на дриблинге ворвался вышедший на замену Квасница, выкатив на свеженького Федора. Но последний запустил кожаного выше не то, что ворот, но и наверняка трибун львовского стадиона. Хороший шанс был и у Дидыка - возможность для целенаправленного удара заблокировали защитники команды боснийского наставника.

УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время - изображение 2

Статистически "Шахтер" вроде как преобладал, но при этом ни о какой доминации речь не шла, от слова совсем. Коуч "горняков" пытался взбудоражить игру своих подопечных в атаке и провел тройную замену. Ощутимого эффекта это не дало - активнее в концовке действовали именно номинальные гости. Более того, последние 10 минут основного времени донецкая команда нередко полным (!) составом сидела у своих ворот. Прервать этот безыдейный штиль на арене удалось Траоре. Однако, буркинийский форвард залез в офсайд.

Не хватало представителям обоих коллективов силы и точности в завершающей стадии. Или сильно - но мимо, или же точно - однако, без проблем для голкиперов. Какого-то невероятного контраста или разницы между сторонами мы не увидели. Свою роль сыграли мелкие технические эпизоды и брак. Казалось, что так и закончат. Но нет!

Стоит отметить характер банды Виталия Пономарева. Футболисты "Руха" не сдавались до самого конца и были вознаграждены ничьей. Классную скоростную атаку на последних минутах компенсированного времени замкнул Дидык. "Шахтер" был наказан за откровенную собственную апатию и сонливость в конце встречи. Банальная халатность, иначе не скажешь. Преимущество в один мяч слишком шаткое. И львовяне это знали. Молодцы. Заставить "горняков" в УПЛ удерживать минимальный счет - дорогого стоит.

"Горняки" теряют шанс сократить отставание от первых „Динамо“ и „Александрии“. Сейчас разница составляет 6 очков. В свою очередь "Рух" зубами выгрызает необходимый результат и возвращается в верхнюю часть турнирной таблицы. К тому же, у львовян - есть еще матч в запасе.

Можем констатировать, что "Рух" постепенно выбирается из засухи и кризиса, в который себя загнал осенью. В "Шахтере" же, очевидно, на фоне последних результатов команды Пушича на европейской и внутренней аренах, ожидается разбор полетов.

УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время - изображение 3

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 1-е декабря

Львов, "Арена Львов"

Шахтар "Шахтер" - "Рух" Рух 1:1

Голы: Матвиенко 23 - Дидык 90+2

Незасчитанный гол: Траоре 87 (перед этим залез в офсайд)

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля - Марлон Гомес (Крыськив 70) - Кевин (Эгиналду 70), Судаков, Бондаренко, Педриньо (Невертон 88) - Сикан (Траоре 70).

Запасные: Фесюн (в), Глущенко, Грам, Эгиналду, Крыськив, Невертон, Степаненко, Тобиас, Траоре, Фарина, Франьич, Швед.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Рух": Ледвий - Холод, Дидык, Слюбик - Лях, Пастух, Пидгурский (Федор 60), Сыч - Климчук, Карабин (Клайвер 72), Краснопир (Квасница 60).

Запасные: Герета, Ванивский, Товарницкий, Семотюк, Роман, Китела, Квасница, Федор, Клайвер, Рунич.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

Предупреждения: Дидык 18, Краснопир 30, Судаков 45, Слюбык 45+1,

Арбитр: Копиевский Виктор.

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Шахтер (Донецк) Рух (Львов)
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1 голосов
Комментарии
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MАGА KING
01.12.2024 в 20:35
Динамо Киев- чемпион !! Скоро увидите
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3
3
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Комментарии 84
MАGА KING
01.12.2024 в 20:35
Динамо Киев- чемпион !! Скоро увидите
Ответить
3
3
MАGА KING
01.12.2024 в 20:38
Кто посмел на мою аватарку руку поднять
Ответить
0
1
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 20:42
А ти уйоб@к трампістський що маєш до ДК? Накуй вали і дрочи на свій Шарлот Хорнетс
Ответить
2
3
MАGА KING
01.12.2024 в 20:48
Так ты со своим президентом никак не отцепитесь, стоите между ног с протянутой рукой.)
 
1
2
fanatSD (донецк)
01.12.2024 в 20:34
у динамо шовковского свои проблемы.у шахтёра свои.и главная-тренерский штаб команды.плюс любимчики в команде.посмотрите как играл сегодня рахит бондаренко.не лез в борьбу,быстро избавлялся от мяча.один вопрос к руководсту клуба-какой кредит доверия к ассистенту-самородку из боснии.всему же есть предел?а вы тут под.....те друг друга дальше.то ли ещё будет.вот только чем закончитья
Ответить
4
0
hoy (Київ)
01.12.2024 в 20:42
Ну боснийцы великие тренера с футбольной страны,в Украины не хватает таких
Ответить
1
1
oda1979 (Запорожье)
01.12.2024 в 20:32
кривоногие кроты, готовьте чемпионский коридор для Кривбасса!
Ответить
0
7
fanatSD (донецк)
01.12.2024 в 20:40
от динамо у верниДуба отрыв 11 очков.от щахтёра-5.александрия-это не надолго.кривбасс в прошлом сезоне в лучших условиях стал только третьим.ты сам в это веришь?обратись к психиатру .......
Ответить
1
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:51
Взагалі то у Динамо та Олександрії по 36 очок, у кротів 30,у Вернидуба 25.
 
0
0
fanatSD (донецк)
01.12.2024 в 20:53
не так написал.этот баран верит сказки.пусть лечится
 
0
0
Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
01.12.2024 в 20:29
Если и сейчас Пушича не выпрут - значит Ахметову Шахтер уже не нужен
Ответить
1
2
fanatSD (донецк)
01.12.2024 в 20:42
лишь бы срне не удалось сосватать в шахтёр ротаня.это будет полный п.....ц
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:51
Ротань не такий дурний як з виду, щоб йти у команду, яка валиться
 
0
0
fanatSD (донецк)
01.12.2024 в 20:55
валится из-за пушича.а с бревном ротанем будудет ещё хуже.не суй поганый нос куда не просят.твоё .....динамо не лучше
 
0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
01.12.2024 в 20:20
Цікаво , а ті хто сьогодні ржав із нічиєї Динамо з Колосом так само ржуть зараз із нічиєї Шахтаря з Рухом?
Ответить
6
3
oleg.m.3972 (Харьков)
01.12.2024 в 20:16
Если Пушича не снимут во время зимней паузы, не видать в этом сезоне Шахтёру чемпионства. Такой слабой игры у команды не было никогда. Слабо играли все. Бондаренко, как всегда, вне конкуренции...
Ответить
0
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 20:19
эту мразь (подливу) гнать поганой метлой! бегает, как тёлка, бьёт, как тёлка, в защите боится, как тёлка! фублдь! глущенко нужно наигрывать - он в сотни раз активнее и смелее подливы
Ответить
1
4
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:20
этот .....пока неприкасаемый.
 
1
3
De Ahmet (Киев )
01.12.2024 в 20:20
sticker
 
2
0
hoy (Київ)
01.12.2024 в 20:24
TIRAN Я ж тебе писал Там и судьи не надо,кроты и так усрутся,а ты мне не поверил
 
5
2
воха73 (киев)
01.12.2024 в 20:15
Динамо та Шахтар не можуть виграти в никакущих (вибачте за русизм), команд...
Ответить
2
2
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:25
Нормальні команди. Тим більше і Динамо й кроти після ЄК.
Ответить
2
0
Prideman (Lviv)
01.12.2024 в 20:32
Це ти нікакущий... Особливо інтелектом
Ответить
0
1
воха73 (киев)
01.12.2024 в 20:44
ще одне чудо виперднулось.
 
1
0
De Ahmet (Киев )
01.12.2024 в 20:10
Кроты,как настроение???
Ответить
3
1
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:19
такое же как и у тебя лопух дырявй
Ответить
1
9
воха73 (киев)
01.12.2024 в 20:25
скільки разів тебе пялили, чмо?
 
3
2
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:47
удмурт фуфло не болит.
 
0
2
De Ahmet (Киев )
01.12.2024 в 20:56
Бачу що гарне,бидлан! Я ж за настрій твій спитав,а ти про свої збочення)
 
0
0
avatar
walkacom (Киев)
01.12.2024 в 20:10
Яка сумна новина
Ответить
3
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:09
Нічого страшного, зате увійшли у історію ЛЧ: просрати перемогу у 2 голи за 7 хвилин
Ответить
2
1
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:11
твоя помойка динамо "великолепно"играет в лиге европы и пишет свою историю.чья бы корова мычала
Ответить
1
5
воха73 (киев)
01.12.2024 в 20:22
помий свою дупу! помойкин син!
 
3
1
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:48
ты свою помыл петух вонючий?
 
0
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 20:15
дура тупая, скажи спасибо пи дарному судейке!
Ответить
0
4
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:26
За що? Що не поставив чистий пенальті на Рубчинському?
 
1
1
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 20:27
ты ещё тупее, чем казалось... речь шла о гейском судействе в лч!!!))))
 
1
3
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:53
Аа, це суддя організував різницю ударів 35 на 7
 
0
0
Siren05 (Мариуполь)
01.12.2024 в 20:08
В этом туре все ( кроме Александрии) нижестоящие в турнирной таблице команды отобрали очки у вышестоящих команд. Так что и Шахтёр не исключение... А пропускать на последних минутах у ШД становится традицией...
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3
1
Серпень (Voznesensk)
01.12.2024 в 20:06
Чесно кажучи, після про#оба от ПСВ надіявся не побачити на тренерській лаві клоуна. Ан ніт! Схоже, що воно-то тупе, але юристи у нього добре оплачені. Невже в контракті немає опції відповідальності за результат? Другий рік суцільного саботажу - і нуль реакції. Нема шо казать! Одна нецензуршина.
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2
1
oleg dynamo (львівська)
01.12.2024 в 20:06
а тепер нам болілам ДК приємно.....
Ответить
2
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:11
А могло бути вже +8...
Ответить
1
0
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:12
ещё отсосёте .....дырявые
 
0
4
oleg dynamo (львівська)
01.12.2024 в 20:27
tekutiev (донецк,Украина) для чого ти таке пишеш?ми просто боліли своїх команд і все, а хамити через комп це не по чоловічому.....у вічі спробуй сказати от тоді, а так....
 
1
0
oleg dynamo (львівська)
01.12.2024 в 20:30
А могло бути вже +8... та дякуй що 6 збереглось,а могло бути 4...
 
0
0
Море23 (Одесса)
01.12.2024 в 20:00
Ладно одно хорошо в следующем году хоть будут играть в ЛЕ .гнать срну хватать таскать своих земляков
Ответить
1
6
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:00
тупые необучаемые твари.сколько можно наступать на одни и те же грабли?.....вам цена.и главный тренер идиот.
Ответить
4
4
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:02
Хахахахаха
Ответить
3
4
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:04
sticker
 
2
4
hoy (Київ)
01.12.2024 в 20:10
мелочь а приятно.вонючки теряет очки.продолжайте так и дальше
Ответить
1
2
hoy (Київ)
01.12.2024 в 20:11
Узбек з Донецька мелочь а приятно.кроты теряет очки.продолжайте так и дальше
Ответить
1
1
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:13
всё вернётся удмурт киевский.пойди подмойся пригодится.
 
1
1
hoy (Київ)
01.12.2024 в 20:36
tekutiev Самокретично пишешь про свою команду
Ответить
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:49
дрочи на свою пойку лопух.
 
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0
Prideman (Lviv)
01.12.2024 в 19:59
Спасибі за характер, пацани! Тільки зав'язуйте з тими регбійними ударами, бо вже не смішно. Навіть коментатор звернув на ваші удари по прожекторах. Ще б тренера нормального і все буде ок
Ответить
4
1
Море23 (Одесса)
01.12.2024 в 19:59
Нет Зубкова всем день играть .от Судакова мяч отскакивает на метры
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2
4
Море23 (Одесса)
01.12.2024 в 20:04
Лень*
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 19:58
алени! матвиенко хоть и забил гол, но плужил сегодня ужасно! подлива, кроме 1 удара корявенького, снова держит "марку", судаков - ниачём, педриньо - молодец, сикан - 50/50, конопля после хорошей игры против сельдегеев превратился в 1 лигу. замены дебила пушича снова СВЕРХГЕНИАЛЬНЫ!
Ответить
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tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:08
пусть этот боснийский ...... дорабатывает до декабря и пакует чемоданы.забирает с собой любимчиков.может прихватить и срну.или ахметову плевать на команду?
Ответить
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3
TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 20:12
продадут судакова - ваще жесть начнётся)))
 
0
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hoy (Київ)
01.12.2024 в 20:14
Я ж тебе писал ты думаешь твои вонючки сегодня выиграют
 
1
1
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:16
об этом наши .....не думают.главное-деньги.по хорошему и палкина надо гнать.зажрались в теплых креслах
 
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tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:17
х..й твои вонючки не лучше
 
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Prach13 (Дрогобич)
01.12.2024 в 20:41
Яке ж ти гниле!
Ответить
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Море23 (Одесса)
01.12.2024 в 19:58
Пушича нахрен.все передачи мимо или в аут .игры нет кто в лес кто по дрова .выпускать ленивого Траоре это ппц.клму то нравится Марлон ? Гнатььььь его нахер .оборонятся все игру от Руха.обястните тренеру шахтера что шахтер это не команда аутсайдер до него была и отбиваться от аутсайдера не надо.не одного момента за все игру у шахтера ....отсссставкаа.
Ответить
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Prideman (Lviv)
01.12.2024 в 20:01
Це хто аутсайдер?
Ответить
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tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:03
тебе нравится бондаренко?что он полезного сделал сегодня?пустое место
Ответить
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Море23 (Одесса)
01.12.2024 в 20:05
Бондаренко играет когда есть Зубков стенка с ним и удар .Бондаренко хватает на один тайм дальше его надо менять всегда .ноооо.тренер впускает траоре который даже 10 минут не хочет бегать .ленивый и толстый
 
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tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:22
гнать надо твоего бондаренко.в минай аренду
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
01.12.2024 в 20:25
блд, даже футболист шд 80-х плюётся от этого подливы! я уже просил его срне сказать, чтобы спихнули хоть за сколько-то (пока типа лучший балбалдир) - ответа пока нет)))
 
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.12.2024 в 19:58
Уроды конченные.
Ответить
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5
Alex-696 (Немирів)
01.12.2024 в 20:02
Ну що?
Ответить
2
1
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.12.2024 в 20:06
Та ни шо.
 
0
1
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:04
З цим повністю згоден)))))
Ответить
1
0
hoy (Київ)
01.12.2024 в 20:05
shtrunc Приятный результат.
Ответить
1
0
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.12.2024 в 20:06
Согласен
 
0
1
De Ahmet (Киев )
01.12.2024 в 20:18
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 19:58
А як тут ахметівці юродствовпли після колос Динамо 1-1)))
Ответить
4
2
shtrunc (Донецк-Хайфа)
01.12.2024 в 19:58
О, ты вылез?
Ответить
1
6
hoy (Київ)
01.12.2024 в 20:06
Приятный результат.
 
2
0
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:00
утони в дерьме .....
Ответить
0
6
Віктор Бокасса (Betwmount)
01.12.2024 в 20:05
Я як джентльмен поступився тобі цим правом
 
2
1
tekutiev (донецк,Украина)
01.12.2024 в 20:24
ты джентельмен?уё..к ты дырявый.лижи и не воняй
 
0
1
tolina-ystas (Краматорск)
01.12.2024 в 19:58
Рух вполне заслужил ничью.Так как играл Шахтёр не побеждают.Тренерский штаб команды не правит игрой.
Ответить
6
1

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