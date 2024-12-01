УПЛ. Шахтер - Рух 1:1. Поплатились за сонливость в компенсированное время

Одни в моральном опустошении после фиаско в еврокубке, другие - на эмоциональном подъеме, после долгожданной первой осенней победы в прошлом туре. Так было до поединка, спойлер - это ощущение для обоих усилилось и после. Пушич с составом не удивил и по сути выпустил сильнейших. Более того, со старта на поле "Арены Львов" вышел и Педро Энрике, который откровенно подвел свою команду в игре ЛЧ с ПСВ. Интересно.

"Горняки", прогнозируемо, с первых секунд ринулись вперед. Как никак, надо было реабилитироваться перед собственными болельщиками за досадное поражение в Эйндховене. Однако, львовяне методично разбивали комбинационные атаки дончан, используя высокий прессинг.

"Шахтер" давил, но с игры ничего особенного создать не мог. Тут на помощь пришли стандарты. Верховую борьбу после подачи с углового выиграл капитан номинальных хозяев - Матвиенко. Так и пришел первый мяч во встрече. Этот гол стал 3-м для центрбека действующего чемпиона в текущей кампании украинского первенства.

После этого подопечные Марино Пушича как-то немного сникли и подсели. Свои вылазки начали организовывать футболисты Виталия Пономарева. Однако, дальше чем до нескольких прострелов дело от "Руха" не дошло. Да и вообще, как таковых опасных моментов не было с обеих сторон - надежно отрабатывали оборонительные линии. Из-за лишних эмоций и необязательных фолов больше было как раз желтых карточек, чем остроты.

Дончане и львовяне продолжили действовать достаточно плотно и во второй половине противостояния. Атаковал чуть больше опять же "Шахтер". Но в основном все сводилось к верховым забросам и дальним выстрелам. "Черно-желтым" грамотно удавалось вытеснять и перекрывать "горнякам" доступ к своим воротам.

Подопечные Пономарева тоже не "сушили" игру и по возможности шли вперед. В частности, в одном из эпизодов классно в штрафную зону на дриблинге ворвался вышедший на замену Квасница, выкатив на свеженького Федора. Но последний запустил кожаного выше не то, что ворот, но и наверняка трибун львовского стадиона. Хороший шанс был и у Дидыка - возможность для целенаправленного удара заблокировали защитники команды боснийского наставника.

Статистически "Шахтер" вроде как преобладал, но при этом ни о какой доминации речь не шла, от слова совсем. Коуч "горняков" пытался взбудоражить игру своих подопечных в атаке и провел тройную замену. Ощутимого эффекта это не дало - активнее в концовке действовали именно номинальные гости. Более того, последние 10 минут основного времени донецкая команда нередко полным (!) составом сидела у своих ворот. Прервать этот безыдейный штиль на арене удалось Траоре. Однако, буркинийский форвард залез в офсайд.

Не хватало представителям обоих коллективов силы и точности в завершающей стадии. Или сильно - но мимо, или же точно - однако, без проблем для голкиперов. Какого-то невероятного контраста или разницы между сторонами мы не увидели. Свою роль сыграли мелкие технические эпизоды и брак. Казалось, что так и закончат. Но нет!

Стоит отметить характер банды Виталия Пономарева. Футболисты "Руха" не сдавались до самого конца и были вознаграждены ничьей. Классную скоростную атаку на последних минутах компенсированного времени замкнул Дидык. "Шахтер" был наказан за откровенную собственную апатию и сонливость в конце встречи. Банальная халатность, иначе не скажешь. Преимущество в один мяч слишком шаткое. И львовяне это знали. Молодцы. Заставить "горняков" в УПЛ удерживать минимальный счет - дорогого стоит.

"Горняки" теряют шанс сократить отставание от первых „Динамо“ и „Александрии“. Сейчас разница составляет 6 очков. В свою очередь "Рух" зубами выгрызает необходимый результат и возвращается в верхнюю часть турнирной таблицы. К тому же, у львовян - есть еще матч в запасе.

Можем констатировать, что "Рух" постепенно выбирается из засухи и кризиса, в который себя загнал осенью. В "Шахтере" же, очевидно, на фоне последних результатов команды Пушича на европейской и внутренней аренах, ожидается разбор полетов.

Фото пресс-службы ФК "Шахтер"

15-й тур УПЛ сезона 2024/25

Воскресенье, 1-е декабря

Львов, "Арена Львов"

Голы: Матвиенко 23 - Дидык 90+2

Незасчитанный гол: Траоре 87 (перед этим залез в офсайд)

"Шахтер": Ризнык - Педро Энрике, Матвиенко (к), Бондарь, Конопля - Марлон Гомес (Крыськив 70) - Кевин (Эгиналду 70), Судаков, Бондаренко, Педриньо (Невертон 88) - Сикан (Траоре 70).

Запасные: Фесюн (в), Глущенко, Грам, Эгиналду, Крыськив, Невертон, Степаненко, Тобиас, Траоре, Фарина, Франьич, Швед.

Главный тренер: Марино Пушич.

"Рух": Ледвий - Холод, Дидык, Слюбик - Лях, Пастух, Пидгурский (Федор 60), Сыч - Климчук, Карабин (Клайвер 72), Краснопир (Квасница 60).

Запасные: Герета, Ванивский, Товарницкий, Семотюк, Роман, Китела, Квасница, Федор, Клайвер, Рунич.

Главный тренер: Виталий Пономарев.

Предупреждения: Дидык 18, Краснопир 30, Судаков 45, Слюбык 45+1,

Арбитр: Копиевский Виктор.