Рух поддерживает предложение Полесья о встрече клубов УПЛ с Риццли и Монзуль

Генеральный директор "Руха" Игорь Дедышин в комментарии для Tribuna выразил поддержку инициативе "Полесья" о встрече клубов УПЛ с консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли и главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.

"Футбольный клуб "Рух" однозначно поддерживает все здоровые инициативы, направленные на улучшение нашего чемпионата, в том числе относительно арбитража. То есть мы поддерживаем инициативу футбольного клуба "Полесье".

Более того, "Рух" недавно и сам инициировал подобное заседание с участием Екатерины Монзуль, председателя Комитета по этике и честной игре и председателя Комитета стадионов и безопасности проведения соревнований. Планировали обсудить два вопроса: арбитраж и качество полей.

Мы тогда подготовили письмо, и даже пять или шесть клубов поддержали нас, поставив свои подписи. Среди них "Шахтер", "Динамо", "Верес" и "Оболонь". Мы обращались в Премьер-лигу, которая коммуницировала с УАФ, с Комитетом арбитров. Наш клуб еще тогда хотел поговорить на эти темы.

Однако на тот момент все заинтересованные стороны пришли к выводу, что пока рано о чем-то говорить и делать какие-то преждевременные выводы. Тогда все согласились, что давать какие-то оценки было бы целесообразно после определенного промежуточного периода. Например, после окончания осенней части, чтобы проанализировать этот отрезок чемпионата, определять проблематику и работать над ней.

Поэтому мы поддерживаем и будем поддерживать всевозможные такие инициативы и желание улучшить и арбитраж, и состояние газонов, и вообще все моменты, связанные с организацией чемпионата.

Что касается оценки качества арбитража в украинском футболе в целом, то считаем, что это сфера компетенции профессиональных профильных людей. По нашему мнению, для этого было бы целесообразно и правильно привлечь специалистов и экспертов с серьезным опытом обслуживания матчей высокого уровня в Европе.

Возможно, это должны быть и зарубежные специалисты, которые у нас есть. В частности консультант УАФ по арбитражу Никола Риццоли - очень авторитетная в европейском и мировом футболе персона. Он бы мог также привлечь к этому процессу оценивания своих коллег из других европейских чемпионатов, которые обслуживали матчи под эгидой УЕФА и ФИФА. Соответственно они могли бы дать комплексную и качественную оценку. Это было бы правильно.

Потому что сами клубы являются сторонами заинтересованными. Каждый из них в определенной степени сталкивается с решениями судей, которые они считают несправедливыми по отношению к их командам. Но если мы хотим получить максимально объективный анализ с объективной оценкой, то нужно привлекать специалистов этого дела.

Однако клубы однозначно могут и должны высказать свои субъективные мнения и замечания в рамках рабочей группы, когда соберутся все, в присутствии представителей Комитета арбитров. Собрались бы все, поговорили бы откровенно - это был бы плюс. Потому что если сейчас каждый клуб начнет публично давать оценку, то это превратится в хаос. Мы просто будем друг друга поедать, разрывать на куски этих арбитров и целую систему. Ни к чему хорошему это не приведет.

Потому что проблемы, конечно, есть, как и в любой другой сфере. Но, во-первых, я не вижу, чтобы кто-то эти проблемы скрывал и замалчивал. В том числе и Комитет арбитров. Если арбитры ошибаются, тот же Риццоли откровенно и публично об этом говорит. Единственное хотелось бы также понимать систему и методику наказаний или отстранений арбитров за ошибки.

Во-вторых, между клубами и среди медиа также почти не слышно разговоров о финансовом влиянии на работу арбитров со стороны каких-то клубов. Возможно, это связано с тем самым полиграфом. Можно спорить с тем, насколько это законно и целесообразно, но слышим, что оно на самом деле влияет на арбитров и на клубы. В этом сезоне не слышно о попытках финансового стимулирования арбитров. Судьи реально опасаются попадания на полиграф. Это тоже одно из мер предосторожности, которое, как видим, работает. Внедрение полиграфа, по моему мнению, повлияло на добропорядочность системы арбитража.

Мне кажется, что также изменилась манера и стиль обслуживания матчей нашими арбитрами. То, что начали позволять больше силовой борьбы, единоборств, стало меньше свистков, это однозначно плюс и для футболистов, и для болельщиков.

На всех матчах тура начала работать система ВАР. Это тоже считаю плюсом для улучшения обслуживания матчей. Есть, конечно, некоторые вопросы к работе арбитров ВАР. Здесь случаются ошибки. Но в данном контексте также надо обратить внимание и на работу съемочных групп, осуществляющих трансляции матчей. Потому что именно из машин ПТС арбитры ВАР получают сигнал и картинку. Иногда присутствует некачественная работа операторов, которые могут упустить какой-то важный момент или дать размытый кадр, что влияет на оценку эпизода арбитрами ВАР. Считаю, что нужно добавить к обязательным восьми камерам еще две, которые бы работали по линиям ворот. Они бы могли качественно воспроизводить события в штрафной площадке и помогали лучше фиксировать взятие ворот. Это бы явно помогало арбитрам ВАР. Такая практика была применена на финале Кубка Украины прошлого сезона и хорошо себя зарекомендовала.

А еще мы будем однозначно инициировать и настаивать, чтобы на канале УПЛ ТВ уже в ближайшее время ввести специализированную программу о работе украинских рефери. Считаю, что публичность и качество обсуждения и анализа решений арбитров квалифицированными, в том числе зарубежными, специалистами, также станет одним из элементов улучшения обслуживания матчей", - рассказал Дедишин.