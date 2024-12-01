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Будут ли деньги? Президент Колоса ответил на вопрос о премиальных за ничью с Динамо

Премьер-лига
Обновлено

Отнеслись с уважением

Будут ли деньги? Президент Колоса ответил на вопрос о премиальных за ничью с Динамо

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Колоса" ответил на вопрос о премиальных за ничью с Динамо.

В эфире УПЛ ТВ президент "Колоса" Андрей Засуха ответил на этот вопрос.

"Не пообещал - дал. Небольшую, они сказали все-таки "Динамо Киев", мы относимся с уважением к бренду, к этой команде.

Я дал премию, но не было задачи, двойной премии за победу над "Динамо Киев" - этого не было. Ребята выходили, играли, как всегда", - сказал Засуха.

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"Колос" сыграл с "Динамо“ вничью со счетом 1:1. Сейчас "Колос" занимает 12-е место с 14 очками, "Динамо" - на первой позиции с 36-ю баллами.

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Владислав Прийменко
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