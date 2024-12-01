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Защитница, которая сбила вражескую ракету выполнила, символический удар на матче Шахтера. Видео

Премьер-лига
Обновлено

Слава нашим защитницам!

Защитница, которая сбила вражескую ракету выполнила, символический удар на матче Шахтера. Видео

Фото - ФК Шахтар

Новина українською

Защитница, которая сбила вражескую ракету выполнила символический удар на матче «Шахтера» против «Руха».

17 ноября защитница сбила вражескую ракету, защитив украинское небо и жизнь украинцев.

"17 ноября Наталья впервые выполнила боевой пуск из ПЗРК «Игла» и сразу попала во вражескую крылатую ракету, защитив украинское небо. Ее смелость и героизм стали символом непоколебимой воли украинцев к победе", - написал "Шахтер“

Защитница по традиции настоящего выполнила первый символический удар.

Текстовую трансляцию матча "Шахтер - Рух" читайте на нашем сайте.

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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Владислав Прийменко
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