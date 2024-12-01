Матвиенко выводит Шахтер вперед в матче с Рухом

Защитник донецкой команды забил свой 3-й мяч в текущем первенстве в 12-й встрече. Всего в его активе уже 4 результативных действия. Только в УПЛ 2022/23 он чаще участвовал в голевых атаках (2 точных удара, 3 ассиста, 28 поединков).

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"Оранжево-черные" забили 38-й раз в этом сезоне Премьер-лиги – это самый высокий показатель.

Стоит отметить, что "Шахтер" открыл счет в матче против команды, которая до стартового свистка пропустила всего 9 мячей. Это второй результат после "Александрии" (8).