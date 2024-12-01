Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Матвиенко выводит Шахтер вперед в матче с Рухом
Горняки открыли счет на экваторе первого тайма
Фото: ФК Шахтер Донецк
Защитник донецкой команды забил свой 3-й мяч в текущем первенстве в 12-й встрече. Всего в его активе уже 4 результативных действия. Только в УПЛ 2022/23 он чаще участвовал в голевых атаках (2 точных удара, 3 ассиста, 28 поединков).
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Оранжево-черные" забили 38-й раз в этом сезоне Премьер-лиги – это самый высокий показатель.
Стоит отметить, что "Шахтер" открыл счет в матче против команды, которая до стартового свистка пропустила всего 9 мячей. Это второй результат после "Александрии" (8).
Популярное сейчас
- Михавко снова в центре внимания. Динамо пропустило от Колоса. Видео
- Колос – Динамо. АУДИО онлайн трансляция матча 15-го тура УПЛ
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- "Ему доносят неправильную информацию". Поворознюк обратился к Шевченко относительно стадиона Ингульца
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Персональный ад Поля Погба: брат-шантажист, автомат в лицо и 660 купленных товаров Adidas