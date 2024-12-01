Президент Колоса: Не все здесь получалось, что хотелось бы

Президент "Колоса" Андрей Засуха подвел итоги матча против "Динамо".

Очень хорошая была игра и от "Динамо", и от нас. Нет, не как победа, но мы довольны таким результатом.

После первого пропущенного гола начали немножко нервничать?

Как говорил Александр Позднеев, просто пропускаем и этот матч не стал исключением, просто пропустили а потом отыгрались ребята, молодцы!

После того как сравняли, "Колос" уверенно очень пошел вперед?

Во втором тайме уверенно закрылся на своей половине поля. Не все здесь получалось, то что хотелось бы. То, что мне бы хотелось.

Может там тренер так хотел, но я видел на поле некоторые моменты мне не нравились.

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Что именно? Что хотелось бы видеть?

Победу! Бежать, забивать, передачи отдавать. Красивый футбол. Играли по результату, молодцы. Если прагматично подойти к этому, то играли по результату ребята.

"Колос" немного забивает. Как вы на это общаетесь с главным тренером?

Вы видите, сегодня и нам повезло. Рикошет, залетело. Вообще-то наоборот: мы бьем - никогда рикошета не бывает. Работаем над этим.

Мне сегодня докладывали функционеры, что на тренировках из 20-ти ударов по воротам, мы попадаем уже 15. Динамика идет. Когда начинали сезон, было 8. Что-то есть, будем забивать.

Мне нравится как мы сейчас играем, как выглядим. Нравится, как играют наши молодые ребята из U19, это новое поколение вообще. Вы видели что делал Пихалюк на воротах. Класс.

Напомним, что "Колос" сыграл вничью с "Динамо" (1:1).