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Ротань прокомментировал сумасшедший матч с Черноморцем

Премьер-лига

Соперник подарил очки

Ротань прокомментировал сумасшедший матч с Черноморцем

Фото: ФК Олександрія

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Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) в 15-м туре УПЛ. Напомним, в первом тайме Петряк и Бутко из состава одесситов, получили прямые красные карточки.

"Видимо, игра целостной не получилась, потому что нам соперник помог, можно так сказать, легко закончить этот матч. Поэтому, в принципе, результат по игре, но все-таки, повторюсь: видимо, нам в этом помогли ранние удаления в команде соперника.

Завтра у нас будет восстановление. С завтрашнего дня мы начинаем уже готовиться к "Динамо". Не так много времени - через 2 дня на 3-й матч с "Динамо", поэтому сейчас это задача номер 1 - восстановление и подготовка к "Динамо". Поэтому будем с завтрашнего дня изучать соперника", - сказал Ротань.

"Александрия" и "Динамо“ являются лидерами УПЛ. По состоянию на сейчас обе команды имеют по 36 очков.

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Руслан Ротань ФК Александрия
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Источник:
Олександрія
Опубликовал: Виктор Иванчук
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
01.12.2024 в 18:55
ЧО надо избавляться от БАБИЧА это проблема номер 1
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1
1
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Комментарии 1
alex.belogubko (одесса)
01.12.2024 в 18:55
ЧО надо избавляться от БАБИЧА это проблема номер 1
Ответить
1
1

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