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Ротань прокомментировал сумасшедший матч с Черноморцем
Соперник подарил очки
Фото: ФК Олександрія
Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) в 15-м туре УПЛ. Напомним, в первом тайме Петряк и Бутко из состава одесситов, получили прямые красные карточки.
"Видимо, игра целостной не получилась, потому что нам соперник помог, можно так сказать, легко закончить этот матч. Поэтому, в принципе, результат по игре, но все-таки, повторюсь: видимо, нам в этом помогли ранние удаления в команде соперника.
Завтра у нас будет восстановление. С завтрашнего дня мы начинаем уже готовиться к "Динамо". Не так много времени - через 2 дня на 3-й матч с "Динамо", поэтому сейчас это задача номер 1 - восстановление и подготовка к "Динамо". Поэтому будем с завтрашнего дня изучать соперника", - сказал Ротань.
"Александрия" и "Динамо“ являются лидерами УПЛ. По состоянию на сейчас обе команды имеют по 36 очков.
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