Ротань прокомментировал сумасшедший матч с Черноморцем

Главный тренер "Александрии" Руслан Ротань прокомментировал победу над "Черноморцем" (3:0) в 15-м туре УПЛ. Напомним, в первом тайме Петряк и Бутко из состава одесситов, получили прямые красные карточки.

"Видимо, игра целостной не получилась, потому что нам соперник помог, можно так сказать, легко закончить этот матч. Поэтому, в принципе, результат по игре, но все-таки, повторюсь: видимо, нам в этом помогли ранние удаления в команде соперника.

Завтра у нас будет восстановление. С завтрашнего дня мы начинаем уже готовиться к "Динамо". Не так много времени - через 2 дня на 3-й матч с "Динамо", поэтому сейчас это задача номер 1 - восстановление и подготовка к "Динамо". Поэтому будем с завтрашнего дня изучать соперника", - сказал Ротань.