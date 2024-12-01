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Мало времени на подготовку, нарекания на рикошет. Шовковский был немногословным после потери очков с Колосом

Премьер-лига

Тренер рассказал о матче с Колосом

Мало времени на подготовку, нарекания на рикошет. Шовковский был немногословным после потери очков с Колосом

Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол

Новина українською

Александр Шовковский был немногословным после потери очков с "Колосом".

Главный тренер "Динамо" рассказал о матче с "Колосом". Шовковский рассказал, что было мало времени на подготовку.

"Мы прекрасно понимали, что соперник неделю готовился к поединку, мы же имели на подготовку всего два дня. Бывают такие матчи, когда ты готовишься, но мяч не идет в ворота, зато рикошет у наших владений - и совсем необязательный пропущенный гол", - сказал тренер.

По словам Александра Шовковского, были моменты, которые футболисты "Динамо" не реализовали и потеряли очки.

"Во втором тайме мы прибавили в скорости, были возможности забивать. В конце встречи вообще были три момента, которые мы должны были реализовывать. Вместо этого мы потеряли два очень важных очка, в целом в Ковалевке всегда непросто играть. Будем готовиться к следующим поединкам", - ответил Шовковский.

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Футболисты "Динамо" забили гол на 5-й минуте, но не удержали победу в матче.

Следующие два матча "Динамо" проведет против "Александрии". В среду 4 декабря состоится отложенный матч первого тура, а в воскресенье 8 декабря - матч 16-го тура.

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Источник:
Динамо
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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LEVgcUqs (Чернігів)
01.12.2024 в 20:02
Пане Шовковський, перегляньте свою тактику до гри Динамо, одноманітність, перепасовка зліва направо, ніхто не може взяти на себе гру,ніхто не може обіграти один в один, низька індивідуальна майстерність гравців. І ви хочете стати чемпіоном хоч і УПЛ? Перегляньте свій тренерський штаб, ваш наприклад Гусев скільки вже тренерів поміняв? Що він вам дає?
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Комментарии 1
LEVgcUqs (Чернігів)
01.12.2024 в 20:02
Пане Шовковський, перегляньте свою тактику до гри Динамо, одноманітність, перепасовка зліва направо, ніхто не може взяти на себе гру,ніхто не може обіграти один в один, низька індивідуальна майстерність гравців. І ви хочете стати чемпіоном хоч і УПЛ? Перегляньте свій тренерський штаб, ваш наприклад Гусев скільки вже тренерів поміняв? Що він вам дає?
Ответить
2
0

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