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Мало времени на подготовку, нарекания на рикошет. Шовковский был немногословным после потери очков с Колосом
Тренер рассказал о матче с Колосом
Фото: Михайло Лозовий, UA-Футбол
Александр Шовковский был немногословным после потери очков с "Колосом".
Главный тренер "Динамо" рассказал о матче с "Колосом". Шовковский рассказал, что было мало времени на подготовку.
"Мы прекрасно понимали, что соперник неделю готовился к поединку, мы же имели на подготовку всего два дня. Бывают такие матчи, когда ты готовишься, но мяч не идет в ворота, зато рикошет у наших владений - и совсем необязательный пропущенный гол", - сказал тренер.
По словам Александра Шовковского, были моменты, которые футболисты "Динамо" не реализовали и потеряли очки.
"Во втором тайме мы прибавили в скорости, были возможности забивать. В конце встречи вообще были три момента, которые мы должны были реализовывать. Вместо этого мы потеряли два очень важных очка, в целом в Ковалевке всегда непросто играть. Будем готовиться к следующим поединкам", - ответил Шовковский.
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Футболисты "Динамо" забили гол на 5-й минуте, но не удержали победу в матче.
Следующие два матча "Динамо" проведет против "Александрии". В среду 4 декабря состоится отложенный матч первого тура, а в воскресенье 8 декабря - матч 16-го тура.
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