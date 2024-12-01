"Банально спровоцировал это". Судейский эксперт назвал виновника второго удаления в составе Черноморца

Резонансным получился матч 15-го тура между "Александрией" и "Черноморцем". Имели место два удаления в первом тайме в составе "моряков", и дело дошло до того, что после второй красной карточки, полученной Бутко, наставник гостей Александр Бабич в знак протеста хотел увести команду с поля. Страсти кипели. Но справедливыми ли были оба удаления арбитром Омельченко? UA-Футбол по этому поводу обратился за комментарием к эксперту, экс-арбитру ФИФА Мирославу Ступару.

- На 16-й минуте, когда был забит первый мяч, на бровке произошло единоборство между Беляевым и Бутко. Игрок александрийцев выткнул мяч из-под ноги капитана одесситов, и после этого незначительно задел своей бутсой голеностоп соперника, пошла атака и состоялся гол, - говорит Мирослав Ступар. - Насколько такое касание тянет на нарушение – разобраться трудно. Бутко остался лежать на газоне, а его партнерам показалось, что все-таки был фол, и они выразили бурную реакцию по отношению к арбитру. Сначала Рудько получил желтую карточку, а затем Петряк видимо что-то сказал нелицеприятное, и увидел пред собой красный свет. Видимо, этот момент вывел из психологического равновесия арбитра Омельченко, который в дальнейшем потерял нити управления игрой.

На 29-й минуте снова произошло столкновение между теми же Бутко и Беляевым. Александриец довольно опасно вместе с мячом въехал в ноги одесситу. Если бы Омельченко четко разобрался, то не было бы удаления. Арбитр банально спровоцировал это, и удаление лежит полностью на его совести. А что нужно было сделать? Все очень просто – зафиксировать вовремя фол, и показать Беляеву желтую карточку за чрезмерную силу при отборе (опасное нападение). Бутко видя, что судья проигнорировал такой прыжок, да еще показал просто аут, вышел из себя, и сказал что-то лишнее служителю фемиды. Нарушение произошло прямо перед лавкой "Черноморца", они-то все хорошо видели, только не видел Омельченко. Поэтому и последовала такая реакция со стороны главного тренера Бабича, который хотел увести команду с поля.

Благо, страсти улеглись, матч продолжился, но игра была испорчена арбитром, - продолжает эксперт. - По-хорошему, Омельченко мог подсказать "по секрету" арбитр VAR Романов, на предмет нарушения и желтой, так сказать – не формально, не по протоколу. Но, увы! А вот кто действительно должны были помочь разобраться с нарушением и санкциями, так это в первую очередь четвертый арбитр София Причина или ассистент Чопилко. К сожалению, они вдвоем оказались немыми. Ужасная работа бригады арбитров.