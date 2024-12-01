Тренер Руха рассказал, как идет восстановление Притулы и Сапуги

Тренер-аналитик "Руха" Марьян Шевчук рассказал, в каком сейчас физическом состоянии травмированные игроки команды Остап Притула и Марко Сапуга.

- Наверное, на место "Руха" в таблице где-то влияют и кадровые проблемы. Свежая новость - Притула травмировался. Насколько серьезное повреждение?

- Да, видите, в этом сезоне нас преследуют такие травмы, мы должны часто ротировать состав. Оно влияет и на результат, и на командную игру.

По Притуле - у него небольшое повреждение. Говорят, что буквально две недели - и он должен быть уже в строю. В принципе, он мог бы и тренироваться, но его приберегли, потому что мы понимаем, у нас были такие последствия, как с Марком Сапугой. Мы увидели, что после игры с "Карпатами" он почувствовал боль. Сделали дообследование и решили дальше его лечить, потому что сложная операция, надо очень хорошо его обследовать и дальше восстанавливать.

- Какие прогнозы по его возвращению?

- Честно, за Марка мы все переживаем, потому что в будущем это, возможно, игрок и национальной сборной Украины. Хоть я так громко говорю, но у него очень большой потенциал. Очень высокого качества игрок, и мы это чувствуем даже в нашей игре, потому что он - системообразующий игрок нашей команды, он подсказывал нашим игрокам, вел команду, был капитаном на поле, который умел вести эту команду. Сейчас нам не хватает очень его, и мы боимся, чтобы где-то не была эта травма роковой для него. Поэтому надо нам очень хорошо его обследовать и восстановить.