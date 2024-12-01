Александр Поздеев: Нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества

Главный тренер "Колоса" в эфире УПЛ ТВ рассказал о матче с "Динамо", втором тайме и доверии к игрокам U19.

Александр Сергеевич, ничья для вас более приемлемый результат с "Динамо"?

Мы настраивались на победу. Не все получалось. Когда нам стало трудно - мы терпели. Это положительный знак. Набранные зачетные баллы. Особенно против "Динамо" - это флагман украинского футбола. Но хочется побеждать

Первый пропущенный мяч не сбил команду с толку?

Часть игры. Если будем сбиваться после пропущенного гола - трудно на что-то рассчитывать. Конечно это неприятно ранний гол. Это такая игра, такой процесс. Мы не опустили голову, пытались играть.

В первом тайме у нас что-то получалось.

После забитого гола команда почувствовала, что может находить бреши в обороне Динамо

Важно ментально. Нет лидеров, есть соперники. Нужно выходить, демонстрировать свои лучшие качества в борьбе не просаживаться, а результат может быть любым.

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Общались с президентом "Колоса". Он сказал, что во втором тайме очень закрыто играл "Колос", но на результат. Правильно все?

Нет, мы ничего не сохраняли. Соперник заставил сесть ниже. Просто когда ты теряешь много сил на отбор мяча, на возвращении себе мяча и сразу теряешь - очень трудно так работать. Постоянно на высоком пульсе. Это невозможно.

Поэтому мы вошли в это состояние и не выходили из него весь второй тайм, к сожалению. Но нам есть что улучшать.

Очень интересно, что в таком поединке как с "Динамо" соперником серьезным была замена - дебютант УПЛ Даниил Денисенко. Это связано с кадровой недостаточностью?

Есть основания, он хорошо выглядит и у него есть качества, которые хотим развить. Во-вторых, есть некоторые кадровые моменты - часть игры.

Напомним, что "Колос" отобрал очки у "Динамо". На гол Владимира Бражко ответил Даниил Алефиренко.