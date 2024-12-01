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"Наш клуб считает, что в целом качество арбитража улучшилось". В Карпатах оценили необходимость проведения встречи клубов УПЛ с Риццоли и Монзуль

Премьер-лига

Скоро такая встреча состоится

"Наш клуб считает, что в целом качество арбитража улучшилось". В Карпатах оценили необходимость проведения встречи клубов УПЛ с Риццоли и Монзуль

Фото: ФК Карпати Львів

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Львовские "Карпаты" в комментарии для Tribuna.com рассказали, почему решили поддержать идею о встрече клубов УПЛ с консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли и главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.

"Как известно, в начале декабря Украинская ассоциация футбола запланировала проведение встречи клубов УПЛ с руководством судейского корпуса.

Представители "Карпат" будут присутствовать на этой встрече и принимать активное участие в мероприятии. Считаем, что такой диалог клубов и судейского корпуса является нужным и может дать положительные результаты.

Наш клуб считает, что в целом качество арбитража улучшилось. "Карпаты" не имеют значительных замечаний к работе рефери на матчах УПЛ, но убеждены, что многие аспекты требуют совершенствования", - ответили в клубе на запрос журналистов.

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Источник:
ua.tribuna.com
Опубликовал: Виктор Иванчук
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