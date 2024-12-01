Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Наш клуб считает, что в целом качество арбитража улучшилось". В Карпатах оценили необходимость проведения встречи клубов УПЛ с Риццоли и Монзуль
Скоро такая встреча состоится
Фото: ФК Карпати Львів
Львовские "Карпаты" в комментарии для Tribuna.com рассказали, почему решили поддержать идею о встрече клубов УПЛ с консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли и главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.
"Как известно, в начале декабря Украинская ассоциация футбола запланировала проведение встречи клубов УПЛ с руководством судейского корпуса.
Представители "Карпат" будут присутствовать на этой встрече и принимать активное участие в мероприятии. Считаем, что такой диалог клубов и судейского корпуса является нужным и может дать положительные результаты.
Наш клуб считает, что в целом качество арбитража улучшилось. "Карпаты" не имеют значительных замечаний к работе рефери на матчах УПЛ, но убеждены, что многие аспекты требуют совершенствования", - ответили в клубе на запрос журналистов.
Читайте такжеРух поддерживает предложение Полесья о встрече клубов УПЛ с Риццли и Монзуль
Популярное сейчас
- Тренер Черноморца рассказал, действительно ли хотел увести команду с поля в матче с Александрией
- Михавко снова в центре внимания. Динамо пропустило от Колоса. Видео
- Колос – Динамо: смотреть онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Верес набирает ход, Левый Берег сбрасывает Оболонь в зону вылета. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Красавица дня. Девушка игрока Динамо, из-за которой команда может рассыпаться
- Динамо выходит вперед в матче с Колосом. Пушечный удар. Видео гола