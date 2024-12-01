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Вторая ничья в трех последних очных встречах. Шахтер – Рух 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига

Львовяне не дали возможность горнякам приблизиться к лидерам

Вторая ничья в трех последних очных встречах. Шахтер – Рух 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

Новина українською

"Оранжево-черные" открыли счет в середине первого тайма, но потеряли минимальное преимущество в конце поединка. Впрочем, ничья – справедливый результат игры. У донецкой команды были существенные проблемы с точностью ударов – в шести из девяти эпизодов мяч пролетал мимо ворот.

Подопечные Пушича остаются третьими (30 очков). 5 декабря "горняки" будут играть во Львове с "Ворсклой". "Желто-черные" занимают 8-е место (19 баллов). Впереди домашняя встреча против "Полесья".

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Смотрите обзор матча 15-го тура УПЛ

Львов. Арена Львов

Шахтер – Рух 1:1

Голы: Матвиенко, 23 – Дидык, 90+1

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Источник:
УПЛ ТБ
Опубликовал: Александр Симченко
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