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Вторая ничья в трех последних очных встречах. Шахтер – Рух 1:1. Обзор матча и видео голов
Львовяне не дали возможность горнякам приблизиться к лидерам
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
"Оранжево-черные" открыли счет в середине первого тайма, но потеряли минимальное преимущество в конце поединка. Впрочем, ничья – справедливый результат игры. У донецкой команды были существенные проблемы с точностью ударов – в шести из девяти эпизодов мяч пролетал мимо ворот.
Подопечные Пушича остаются третьими (30 очков). 5 декабря "горняки" будут играть во Львове с "Ворсклой". "Желто-черные" занимают 8-е место (19 баллов). Впереди домашняя встреча против "Полесья".
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Смотрите обзор матча 15-го тура УПЛ
Львов. Арена Львов
Голы: Матвиенко, 23 – Дидык, 90+1
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