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Президент Колоса рассказал, собираются ли в клубе увольнять главного тренера
После сегодняшнего матча - как-то странно
Фото - Скріншот - УПЛ ТБ
Президент "Колоса" рассказал, собираются ли в клубе увольнять главного тренера.
В эфире УПЛ ТВ Андрей Засуха поставил все точки над "і".
"Это сплетни, додуманные кем-то, надуманные, спекулятивные. Я даже не думал об этом, потому что в начале сезона мы договорились, что перестраиваем команду, перестраиваем полностью. Психологически, физически и на нашу молодежь ставим ставку и акцент. И Саша был взят из U19, для того, чтобы подтянул ребят из U19.
Вы видите, что мы омолодили команду. Команда бежит и она понимает что хочет от нее тренер. На мою точку зрения у нас получается, пока турнирная таблица этого не подчеркивает, но мы работаем", - сказал президент.
Сегодня "Колос" отобрал очки у "Динамо", сыграв с ними 1:1.
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