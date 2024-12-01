Президент "Колоса" рассказал, собираются ли в клубе увольнять главного тренера.

В эфире УПЛ ТВ Андрей Засуха поставил все точки над "і".

"Это сплетни, додуманные кем-то, надуманные, спекулятивные. Я даже не думал об этом, потому что в начале сезона мы договорились, что перестраиваем команду, перестраиваем полностью. Психологически, физически и на нашу молодежь ставим ставку и акцент. И Саша был взят из U19, для того, чтобы подтянул ребят из U19.

Вы видите, что мы омолодили команду. Команда бежит и она понимает что хочет от нее тренер. На мою точку зрения у нас получается, пока турнирная таблица этого не подчеркивает, но мы работаем", - сказал президент.